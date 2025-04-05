В США начались крупные демонстрации против политики Трампа
В США проходят массовые акции протеста против политики американского президента Дональда Трампа и введения импортных пошлин. Об этом 5 апреля сообщили в газете The Guardian.
«Помимо крупных городов США, протесты против Дональда Трампа проходят и в небольших городах», — уточняется в материале.
По словам газеты, возмущение вызывает продвижение предпринимателя и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и нацпарков. В том числе, протестующие выступают против введения импортных пошлин.
«Некоторые приберегли особый гнев в адрес самого богатого человека в мире: «Я не выбирал Илона Маска». Другие подчеркивали тревогу протестующих по поводу будущего демократии в США», — написали в издании.
Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер 5 апреля заявил о возникновении нового мирового порядка в связи с пошлинами Трампа. Он также выразил сомнение в возвращении «старой Америки» и отметил, что Вашингтон всё больше рассматривает Европу как противника.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.