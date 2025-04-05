В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за пошлин Трампа

Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил о возникновении нового мирового порядка в связи с изменением внешней политики США. Об этом 5 апреля он сообщил в интервью изданию Berliner Morgenpost.

По словам Вебера, действия администрации президента США Дональда Трампа ставят под сомнение фундаментальные принципы международных отношений.

Он также выразил сомнение в возвращении «старой Америки» и отметил, что Вашингтон всё больше рассматривает Европу как противника.

«И я также боюсь, что старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом мировом порядке. Трамп рассматривает Европу как противников — это как раз то, что демонстрирует его таможенная политика», — сказал Вебер.

Политик назвал введение США высоких импортных пошлин черным днем и огромной ошибкой Трампа. При этом он подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) не позволит себе быть зависимым от США, поскольку обладает сопоставимой экономической мощью.

Вебер также призвал ЕС активнее заключать торговые соглашения с другими государствами, назвав такие договоренности антитрамповскими. В частности, он предложил ускорить подписание соглашений с объединением МЕРКОСУР и Индией.

«ЕС может стать маяком справедливой, основанной на правилах торговли. Евро также может усилиться как мировая валюта», — дополнил Вебер.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе 3 апреля заявил, что введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. По его словам, негативный эффект для США связан с эффектом бумеранга — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году.