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Тайвань сообщил о приближении 12 самолетов и шести кораблей Китая к острову

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Фото: TASS/Zuma
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Власти Тайваня сообщили о приближении к острову 12 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом в субботу, 5 апреля, сообщила пресс-служба министерства национальной самообороны государства в социальной сети X (бывш. Twitter).

«До 6 утра (1:00 мск) сегодня было зафиксировано 12 самолетов НОАК и шесть судов НОАК, действовавших в районе Тайваня», — говорится в заявлении.

При этом уточняется, что девять летательных аппаратов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную и восточную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

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Ранее, 3 апреля, сообщалось, что представители вооруженных сил (ВС) США и Китая несколько раз провели переговоры в Шанхае и обсудили вопрос сокращения небезопасных действий китайских военных кораблей и самолетов.

В этот же день власти Тайваня сообщили о приближении к острову 59 самолетов и 23 кораблей НОАК. Отмечается, что 31 из 59 летательных аппаратов пересек срединную линию и вошел в северную, центральную, юго-западную и восточную ПВО страны.

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