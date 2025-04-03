Тайвань второй раз в этом году зафиксировал приближение почти 60 самолетов ВВС КНР
Власти Тайваня сообщили о приближении к острову 59 самолетов и 23 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом в четверг, 3 апреля, сообщила пресс служба министерства национальной самообороны государства в социальной сети X (бывш. Twitter).
«59 самолетов НОАК, 23 судна НОАК и восемь официальных судов, действующих вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 (01:00 мск) сегодня», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что 31 из 59 летательных аппаратов пересек срединную линию и вошел в северную, центральную, юго-западную и восточную ПВО Тайваня. Сотрудники сил обороны следили за ситуацией и смогли на нее отреагировать.
Днем ранее Тайвань сообщил о приближении 76 самолетов и 15 кораблей КНР к острову.