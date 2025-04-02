Тайвань сообщил о приближении 76 самолетов и 15 кораблей Китая к острову
Вооруженные силы Китайской Республики сообщили о маневрах 76 самолетов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Соответствующее заявление опубликовало министерство обороны Тайваня в социальной сети X (Бывш. Twitter).
«До 6 утра (1:00 мск) сегодня была обнаружена деятельность 76 самолетов НОАК, 15 кораблей НОАК, а также четырех служебных кораблей вокруг Тайваня», — говорится в заявлении.
При этом уточняется, что 37 летательных аппаратов пересекли срединную линию и вошли в зону ПВО Тайваня.
Ранее, 22 марта, Тайвань сообщил о приближении 47 самолетов и семи кораблей Китая к острову. Отмечается, что 41 из 47 летательных аппаратов пересек срединную линию и вошел в северную, юго-западную и восточную ПВО Тайваня. Сотрудники сил обороны следили за ситуацией и смогли на нее отреагировать.