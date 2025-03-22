Власти Тайваня сообщили о приближении 47 самолетов и семи кораблей Китая к острову
Власти Тайваня сообщили о приближении к острову 47 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом 22 марта сообщила пресс служба министерства национальной самообороны государства в социальной сети X (Бывш. Twitter).
«47 самолетов, семь судов НОАК и одно официальное судно, действующие вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 (01:00 мск) сегодня», — гласит заявление ведомства.
Отмечается, что 41 из 47 летательных аппаратов пересек срединную линию и вошел в северную, юго-западную и восточную ПВО Тайваня. Сотрудники сил обороны следили за ситуацией и смогли на нее отреагировать.
Днем ранее Тайвань сообщил о приближении 18 самолетов и семи кораблей КНР к острову. Ранее, 25 января, восемь кораблей и 28 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.