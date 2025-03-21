Тайвань сообщил о приближении 18 самолетов и семи кораблей КНР к острову
Семь кораблей и 18 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к Тайваню. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщило министерство обороны страны.
«18 самолетов НОАК и семь кораблей ВМС НОАК, действующих вокруг Тайваня, были зафиксированы до [01:00 мск]. 13 из 18 самолетов пересекли срединную линию [над Тайваньским проливом] и вошли в юго-западную зону ПВО», — говорится в сообщении в X (бывш. Twitter).
Тайваньские власти следили за ситуацией и смогли своевременно отреагировать на произошедшее.
Ранее, 25 января, восемь кораблей и 28 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.