Реклама
Прямой эфир
Мир
США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 107 беспилотников ВСУ
Мир
Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм
Общество
В Кремле сообщили об отсутствии сигналов от Европы о готовности диалога с РФ
Происшествия
Скончался пострадавший при взрыве на судне в Южной Корее российский моряк
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила наблюдательные пункты и склад ВСУ в Курской области
Мир
Трамп анонсировал визит Нетаньяху в США на следующей неделе
Мир
Главу офиса Зеленского уличили в контроле над торговлей органами украинцев
Общество
Сдавшиеся в плен в Курской области боевики ВСУ начали кампанию против ТЦК
Общество
Сотрудничающих с мошенниками работников банков начнут увольнять по статье
Мир
Дмитриев рассказал о работе над восстановлением прямого авиасообщения между РФ и США
Экономика
Частоты для 5G в России предложили выставить на торги
Культура
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона представил первый трейлер
Экономика
Почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными
Культура
В честь 80-летия Победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы»
Общество
В Приморье сотрудники «Удэгейской легенды» застрелили убившего лесничего тигра
Мир
Посол РФ в Словакии рассказал о уважительном отношении к памяти о Второй мировой
Сюжет:

Сдавшиеся в плен в Курской области боевики ВСУ начали кампанию против ТЦК

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в Курской области, начали информационную кампанию против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов. — Ред). Об этом 4 апреля они рассказали «Известиям».

Военные оборудовали импровизированную съемочную площадку с камерой, где рассказывают правду о ТЦК. При этом отмечается, что пленные сами решили начать кампанию.

«Это как предупреждение, как снятие розовых очков в плане геройства. Потому как я сам прошел этот путь, увидел всё сам», — отметил пленный Владимир Зварич.

Он рассказал, что украинские власти и командование не заботятся о своих подопечных, они устроили беспредел.

Украинские ТЦК отправляли на фронт мужчин, не считаясь с заболеваниями. Пленный Дмитрий Игнатенко рассказал, что с детства страдает психическим расстройством, однако из-за смерти матери ему не успели оформить инвалидность. Мужчина сообщил, что сотрудники ТЦК издевались над ним, а сослуживцы пытались убить, когда он решил сдаться.

При этом в самом плену к украинским военным хорошо относятся: у них есть хорошее питание, чай и душ.

«Боевой дух ВСУ уже сломлен, от такого поражения легко опомниться не получится»
Командир отряда спецназа «Ахмат» Аид — об успехе операции «Поток» и тактике работы штурмовых групп

27 марта пленный ВСУ из 105-й отдельной бригады территориальной обороны Марьян Мороз рассказал, что попал на фронт исключительно из-за того, что в стране закрыли границы, а уехать или устроиться на работу без военного билета было невозможно. Как рассказал украинец, для того чтобы служить в глубоком тылу, в военкомате он дал взятку сотруднику в $5 тыс.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025