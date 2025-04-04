Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в Курской области, начали информационную кампанию против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов. — Ред). Об этом 4 апреля они рассказали «Известиям».

Военные оборудовали импровизированную съемочную площадку с камерой, где рассказывают правду о ТЦК. При этом отмечается, что пленные сами решили начать кампанию.

«Это как предупреждение, как снятие розовых очков в плане геройства. Потому как я сам прошел этот путь, увидел всё сам», — отметил пленный Владимир Зварич.

Он рассказал, что украинские власти и командование не заботятся о своих подопечных, они устроили беспредел.

Украинские ТЦК отправляли на фронт мужчин, не считаясь с заболеваниями. Пленный Дмитрий Игнатенко рассказал, что с детства страдает психическим расстройством, однако из-за смерти матери ему не успели оформить инвалидность. Мужчина сообщил, что сотрудники ТЦК издевались над ним, а сослуживцы пытались убить, когда он решил сдаться.

При этом в самом плену к украинским военным хорошо относятся: у них есть хорошее питание, чай и душ.

27 марта пленный ВСУ из 105-й отдельной бригады территориальной обороны Марьян Мороз рассказал, что попал на фронт исключительно из-за того, что в стране закрыли границы, а уехать или устроиться на работу без военного билета было невозможно. Как рассказал украинец, для того чтобы служить в глубоком тылу, в военкомате он дал взятку сотруднику в $5 тыс.