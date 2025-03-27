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Пленный ВСУ сообщил о взятке военкому в $5 тыс. за службу в глубоком тылу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 105-й отдельной бригады территориальной обороны Марьян Мороз рассказал, что попал на фронт исключительно из-за того, что в стране закрыли границы, а уехать или устроиться на работу без военного билета было невозможно. Как рассказал украинец 27 марта, для того, чтобы служить в глубоком тылу в военкомате, он дал взятку сотруднику в $5 тыс.

«Я сказал, что отслужу два года и потом уйду на гражданку. Он сказал, что да, как ты захочешь. И меня оставили служить в тылу из-за того, что я сотруднику комиссариата заплатил $5 тыс.», — сообщил он.

В 2022 году Мороз служил среди курсантов Львовского колледжа сержантского состава. Однако, окончив его, он также не спешил идти воевать. В этом ему помог некто майор Козак: за $3 тыс. «отец-командир» позволил сержанту «не стать пушечным мясом».

«После этого я поехал в воинскую часть в Тернопольскую область, но там тоже снова предложили заплатить. Но, поскольку денег у меня не оказалось, <...> мне дали одну гранату, патроны для автомата [и отправили воевать]. В плен попал, когда мы заступали на другую позицию. <...> Я спал, нас захватили, и мы сдались в плен», — уточнил Мороз.

Он добавил, что российские военные в плену со всеми украинскими военными обращаются хорошо. Им предоставлены питание и медицинская помощь.

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Пленный боевик ВСУ Виталий Топчиенко 23 марта поделился, что был мобилизован прямо в Новый год на улице, 1 января 2025 года, и призван, несмотря на хронические заболевания. После этого Топчиенко отправили в учебный центр, в котором всё обучение, по его словам, проходило по методичке. Через шесть дней позиции боевиков атаковали российские дроны. Тогда Топчиенко принял решение сдаться в плен.

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