Как столичные предприниматели помогают бойцам СВО

Предприниматели Москвы продолжают помогать участникам специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщает портал мэра столицы Сергея Собянина.

Там рассказали, что малый бизнес и крупные компании ежемесячно отправляют на фронт гуманитарные грузы. Среди них: продукты питания, одежда и обмундирование, средства личной гигиены, строительные материалы и др.

Один из участников фестивалей «Московские сезоны», занимающийся производством низкокалорийных кондитерских изделий, активно поддерживает участников СВО и взаимодействует с добровольцами. Предприниматель регулярно доставляет гуманитарные посылки не только в пункты передачи, но и в медицинские учреждения.

Как уточнил портал, предприниматель сам занимается и организацией, и отправкой.

Ранее, 27 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программах развития благотворительности в столице. По его словам, в Москве действует сеть коворкинг-центров НКО с бесплатными услугами — от бронирования помещений до повышения квалификации, а также социальный маркетплейс, где можно купить уникальные изделия, изготовленные вручную особыми мастерами.