Собянин рассказал о программах развития благотворительности в Москве
В Москве более 30 тыс. некоммерческих организаций, около 10 тыс. из них — социально ориентированные. Город предоставляет им информационную, финансовую и имущественную поддержку, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин во Всемирный день НКО, который отмечается 27 февраля.
По его словам, в Москве действует сеть коворкинг-центров НКО с бесплатными услугами — от бронирования помещений до повышения квалификации, а также социальный маркетплейс, где можно купить уникальные изделия, изготовленные вручную особыми мастерами.
Кроме того, в столице проводятся специальные конкурсы для благотворителей: конкурс грантов Мэра Москвы с общим бюджетом 600 млн рублей на реализацию добрых инициатив, конкурс грантов «Москва — добрый город» с ежегодным фондом на сумму 400 млн рублей и конкурс помещений, позволяющий безвозмездно пользоваться городскими офисами в течение трех лет с возможностью пролонгации договоров.
Также в городе работает благотворительный сервис на mos.ru, с помощью которого жители уже перечислили больше 190 млн руб.