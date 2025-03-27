Красиво зашли: какие компании помимо Ariston могут вернуться в РФ

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Генконсульство РФ подтвердило гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте
Экономика
Дмитриев заявил о создании до конца 2025 года арктического инвестиционного фонда
Армия
Мишустин назвал заботу об участниках СВО одним из приоритетов правительства
Мир
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более жесткими тарифами за сотрудничество против США
Мир
ЕС ввел санкции против Центризбиркома Белоруссии
Мир
Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Киева
Мир
Создатель TikTok Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая
Пресс-релизы
Иран представит работы известных современных художников на ярмарке «Арт Россия»
Общество
Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех субъектах РФ
Авто
«Автотор» объявил о модернизации автомобильного завода в Калининграде
Мир
Венгрия потеряла около €20 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Общество
Путин возложил цветы к мемориалу «Защитникам Заполярья» в Мурманске
Общество
Старовойт сообщил о начале строительства ВСМ Москва — Петербург в середине 2025 года
Мир
В Индии пройдет мотопробег к 80-летию победы в Великой Отечественной войне
Мир
Оверчук сообщил об отправке первого грузового поезда из РФ в Пакистан в апреле
Мир
Илан Шор призвал правоохранительные органы Молдавии прекратить насилие над Гуцул
Общество
Суд в Москве арестовал экс-главу «Русагро» Басова до 25 мая

Красиво зашли: какие компании помимо Ariston могут вернуться в РФ

Почему иностранный бизнес не хочет терять свои активы в стране
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вслед за Ariston в Россию могут вернуться и другие иностранные организации. Как заявили «Известиям» эксперты, прежде всего речь может идти об американском бизнесе и таких брендах как Apple, Microsoft, HP, а также нефтяных компаниях. Также это могут быть представители фирм, которые передали свои активы во временное управление государству, сохранив для себя возможность возращения. Российские власти уже заявили о готовности к такому сценарию. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме 26 марта, назвал два главных условия для возобновления работы в России иностранного бизнеса: прежде всего, вернуться смогут компании, ушедшие под давлением своих правительства, а также те, кто продолжал деятельность через свои дочерние предприятия и ответственно отнесся к трудовым коллективам.

Почему Ariston решила вернуться в Россию

Итальянская компания Ariston объявила о возвращении в Россию. Она возобновила операционный контроль над своим российским подразделением после вчерашнего решения президента России Владимира Путина отменить в отношении нее временное внешнее управление. Об этом она сообщила на своем официальном сайте.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и менеджера нашей российской дочерней компании. Мы считаем, что это отражает высокую оценку десятилетий добросовестных инвестиций и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании», — приводятся в сообщении слова исполнительного председателя Ariston Group Паоло Мерлони.

По его словам, компания возобновит работу с российским подразделением, однако продолжит соблюдать санкции, которые объявлены в отношении России. Кроме того, Паоло Мерлони отметил, что это событие потребует от совета директоров Ariston Group пересмотра своего предыдущего решения от августа 2024 года о деконсолидации «Аристон Термо Русь» и учете связанных с этим убытков.

Справка «Известий»

Российский филиал компании «Аристон Термо Русь» (до 2009 года «Мерлони Термосанитари Русь») был создан в 2002-м в производственной зоне Всеволожска Ленинградской области. Бенефициарным владельцем является Паоло Мерлони. Российская компания занимается производством бытовых электрических приборов и реализацией приобретенных бытовых электрических и газовых приборов. В 2024 году Владимир Путин подписал указ, согласно которому ее активы были переданы в управление компании группы «Газпром» — АО «Газпром бытовые системы».

Буквально накануне решения Владимира Путина о возвращении активов Ariston глава кабмина Михаил Мишустин, выступая 26 марта с отчетом в Госдуме, заявил, что западные компании могут вернуться в Россию при выполнении ряда условий. При этом решение по каждой из них будет принимать «специальная комиссия». По его словам, прежде всего, правительство будет рассматривать бизнес, который не заявлял об уходе из России и продолжал деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнесясь к трудовым коллективам.

Кроме того, возобновить работу смогут зарубежные компании, ушедшие «под давлением правительств», но сохранившие «рабочие места, контакты, технологии» и возможность за собой вернуться. Также премьер-министр отметил, что будет приветствоваться возвращение компаний, обладающих уникальными компетенциями, но с соблюдением требований по локализации и инвестициям.

13 марта о том, что Россия ведет переговоры по возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок, заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что обсуждения ведутся «в закрытом пока режиме» и по инициативе «некоторых наших партнеров». Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко накануне встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Он подчеркнул, что Россия «не закрывалась ни от кого и никого не выгоняла». «Тем, кто хочет вернуться, мы говорим "добро пожаловать", welcome в любую секунду», — отметил Владимир Путин.

А 18 марта глава государства распорядился разработать порядок возвращения зарубежных компаний на российский рынок. Он отметил, что некоторые из них продали бизнес с дисконтом, но при возвращении не должны выкупить его обратно по такой же небольшой стоимости.

«Известия» направили запросы в правительство и Минпромторг с просьбой пояснить, на каких условиях в Россию вернулась Ariston, а также ожидают ли они возвращения других организаций. Кроме того, «Известия» адресовали вопросы итальянской компании.

Какие еще компании и когда могут вернуться в Россию

По разным экспертным оценкам, с 2022 года, с начала введения санкции из России ушло около 60% иностранных компаний. Больше всего из Финляндии, Норвегии, Исландии, США, Великобритании, Германии, меньше — из Бельгии, Италии и Швейцарии.

При этом активы некоторых оставшихся компаний, продолжающих работать на российском рынке, были переданы во временное государственное управление. Так, в прошлом году МИД России сообщал, что речь идет о 10 таких организациях. Именно они, как считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, могут первыми вернуться к управлению своими активами в России, как это сделала компания Ariston.

Если эта компания приняла решение, значит ей это выгодно, несмотря на те потери, которые она понесла от ухода. Допускаю, что так могут поступить и другие, но России нужно сейчас создать благоприятную среду. Что касается заявления Ariston о соблюдении санкций, то и сейчас мы видим товары многих ушедших иностранных фирм, которые спокойно продаются в России. То есть формально они за санкции, но прибыль терять не хотят, — пояснил эксперт.

При этом он напомнил, что Китай санкции России не объявлял, но многие его банки прекратили принимать платежи из РФ.

Очевидно, интереснее всего вернуться в РФ производителям электроники, которая не изготавливается в нашей стране, — например, смартфонов, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Для крупных международных брендов тут практически нет конкурентов — так называемые российские смартфоны в массе своей выпускаются в КНР, добавил он.

Можно предположить в свете последних глобальных геополитических изменений, что скорее вернутся компании из США, чем из Европы, — например, Apple, Microsoft, HP, — полагает эксперт.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в РФ могут возобновить работу производители из недружественных стран Азии — обсуждение этого вопроса идет полным ходом. Возвращение европейских компаний в ближайшей перспективе он назвал маловероятным.

Возобновят ли американские нефтяники работу на российском рынке

Американским нефтяным компаниям было бы интересно вновь войти в добычу энергоресурсов, так как у России огромные запасы газа и нефти, заявил «Известиям» директор института национальной энергетики Сергей Правосудов.

— Но нужно понимать, что для компаний из США российские недра — одни из многих в мире. Это будет выгодно только в случае снятия санкций и возвращения на рынки союзников США, — отметил эксперт.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтяные компании вели успешный бизнес в России. По его мнению, в будущем они возобновят работу на российском рынке.

— Эта благостная картина по возобновлению работы американских компаний омрачается двумя фактами. Первый — до снятия санкций возвращение иностранных игроков в Россию будет выглядеть, мягко говоря, неуместным. Притом санкции должны снять не только США, но и Европейский союз, — заявил «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, также есть негативный опыт Ирана. После снятия части санкций в 2016 году в эту страну пришли крупные зарубежные игроки, но в 2018-2019-х ограничительные меры вернулись, и все иностранцы стремительно откланялись. Такое развитие событий не стоит сбрасывать со счетов, когда мы обсуждаем чье-либо возвращение в страну, отметил эксперт.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, напротив, не думает, что американские нефтяные компании проявят большую заинтересованность в возвращении в Россию.

— Во-первых, в основном они сегодня сконцентрированы на развитии проектов на территории США. Энергетическая политика Дональда Трампа, проводимая под лозунгом «Бури, детка, бури!», открывает для них большие возможности по увеличению добычи на сланцевых месторождениях и морских акваториях страны, — пояснил эксперт.

Во-вторых, на данный момент рост добычи в России искусственно сдерживается в связи с участием страны в сделке ОПЕК+. То есть приходиться снижать добычу даже на уже действующих проектах и нет необходимости при участии американских компаний затевать разработку каких-либо новых месторождений, добавил он.

Вместе с тем можно было бы ожидать возвращения в Россию «большой четверки» американских нефтесервисных гигантов. Хотя в отечественной нефтегазовой отрасли ведется активное импортозамещение, сохраняется спрос на высокотехнологичные операции, которые осуществляли на нашем рынке иностранные «сервисники», — отметил эксперт.

Если в 2014 году доля критически важного зарубежного оборудования в нефтегазовом комплексе составляла 80%, то после 2025-го доля критически важного уже российского оборудования может возрасти до 80%, считает гендиректор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» (НААНС-МЕДИА) Тамара Сафонова.

По ее словам, российские компании адаптировались к санкционному давлению, но возвращение на наш рынок американских компаний скорее может вписываться во всеобъемлющий пакет экономического взаимодействия в рамках прорабатываемых мирных инициатив.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир