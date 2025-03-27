Красиво зашли: какие компании помимо Ariston могут вернуться в РФ
Вслед за Ariston в Россию могут вернуться и другие иностранные организации. Как заявили «Известиям» эксперты, прежде всего речь может идти об американском бизнесе и таких брендах как Apple, Microsoft, HP, а также нефтяных компаниях. Также это могут быть представители фирм, которые передали свои активы во временное управление государству, сохранив для себя возможность возращения. Российские власти уже заявили о готовности к такому сценарию. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме 26 марта, назвал два главных условия для возобновления работы в России иностранного бизнеса: прежде всего, вернуться смогут компании, ушедшие под давлением своих правительства, а также те, кто продолжал деятельность через свои дочерние предприятия и ответственно отнесся к трудовым коллективам.
Почему Ariston решила вернуться в Россию
Итальянская компания Ariston объявила о возвращении в Россию. Она возобновила операционный контроль над своим российским подразделением после вчерашнего решения президента России Владимира Путина отменить в отношении нее временное внешнее управление. Об этом она сообщила на своем официальном сайте.
«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и менеджера нашей российской дочерней компании. Мы считаем, что это отражает высокую оценку десятилетий добросовестных инвестиций и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании», — приводятся в сообщении слова исполнительного председателя Ariston Group Паоло Мерлони.
По его словам, компания возобновит работу с российским подразделением, однако продолжит соблюдать санкции, которые объявлены в отношении России. Кроме того, Паоло Мерлони отметил, что это событие потребует от совета директоров Ariston Group пересмотра своего предыдущего решения от августа 2024 года о деконсолидации «Аристон Термо Русь» и учете связанных с этим убытков.
Буквально накануне решения Владимира Путина о возвращении активов Ariston глава кабмина Михаил Мишустин, выступая 26 марта с отчетом в Госдуме, заявил, что западные компании могут вернуться в Россию при выполнении ряда условий. При этом решение по каждой из них будет принимать «специальная комиссия». По его словам, прежде всего, правительство будет рассматривать бизнес, который не заявлял об уходе из России и продолжал деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнесясь к трудовым коллективам.
Кроме того, возобновить работу смогут зарубежные компании, ушедшие «под давлением правительств», но сохранившие «рабочие места, контакты, технологии» и возможность за собой вернуться. Также премьер-министр отметил, что будет приветствоваться возвращение компаний, обладающих уникальными компетенциями, но с соблюдением требований по локализации и инвестициям.
13 марта о том, что Россия ведет переговоры по возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок, заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что обсуждения ведутся «в закрытом пока режиме» и по инициативе «некоторых наших партнеров». Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко накануне встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Он подчеркнул, что Россия «не закрывалась ни от кого и никого не выгоняла». «Тем, кто хочет вернуться, мы говорим "добро пожаловать", welcome в любую секунду», — отметил Владимир Путин.
А 18 марта глава государства распорядился разработать порядок возвращения зарубежных компаний на российский рынок. Он отметил, что некоторые из них продали бизнес с дисконтом, но при возвращении не должны выкупить его обратно по такой же небольшой стоимости.
«Известия» направили запросы в правительство и Минпромторг с просьбой пояснить, на каких условиях в Россию вернулась Ariston, а также ожидают ли они возвращения других организаций. Кроме того, «Известия» адресовали вопросы итальянской компании.
Какие еще компании и когда могут вернуться в Россию
По разным экспертным оценкам, с 2022 года, с начала введения санкции из России ушло около 60% иностранных компаний. Больше всего из Финляндии, Норвегии, Исландии, США, Великобритании, Германии, меньше — из Бельгии, Италии и Швейцарии.
При этом активы некоторых оставшихся компаний, продолжающих работать на российском рынке, были переданы во временное государственное управление. Так, в прошлом году МИД России сообщал, что речь идет о 10 таких организациях. Именно они, как считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, могут первыми вернуться к управлению своими активами в России, как это сделала компания Ariston.
— Если эта компания приняла решение, значит ей это выгодно, несмотря на те потери, которые она понесла от ухода. Допускаю, что так могут поступить и другие, но России нужно сейчас создать благоприятную среду. Что касается заявления Ariston о соблюдении санкций, то и сейчас мы видим товары многих ушедших иностранных фирм, которые спокойно продаются в России. То есть формально они за санкции, но прибыль терять не хотят, — пояснил эксперт.
При этом он напомнил, что Китай санкции России не объявлял, но многие его банки прекратили принимать платежи из РФ.
Очевидно, интереснее всего вернуться в РФ производителям электроники, которая не изготавливается в нашей стране, — например, смартфонов, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Для крупных международных брендов тут практически нет конкурентов — так называемые российские смартфоны в массе своей выпускаются в КНР, добавил он.
— Можно предположить в свете последних глобальных геополитических изменений, что скорее вернутся компании из США, чем из Европы, — например, Apple, Microsoft, HP, — полагает эксперт.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в РФ могут возобновить работу производители из недружественных стран Азии — обсуждение этого вопроса идет полным ходом. Возвращение европейских компаний в ближайшей перспективе он назвал маловероятным.
Возобновят ли американские нефтяники работу на российском рынке
Американским нефтяным компаниям было бы интересно вновь войти в добычу энергоресурсов, так как у России огромные запасы газа и нефти, заявил «Известиям» директор института национальной энергетики Сергей Правосудов.
— Но нужно понимать, что для компаний из США российские недра — одни из многих в мире. Это будет выгодно только в случае снятия санкций и возвращения на рынки союзников США, — отметил эксперт.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтяные компании вели успешный бизнес в России. По его мнению, в будущем они возобновят работу на российском рынке.
— Эта благостная картина по возобновлению работы американских компаний омрачается двумя фактами. Первый — до снятия санкций возвращение иностранных игроков в Россию будет выглядеть, мягко говоря, неуместным. Притом санкции должны снять не только США, но и Европейский союз, — заявил «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По его словам, также есть негативный опыт Ирана. После снятия части санкций в 2016 году в эту страну пришли крупные зарубежные игроки, но в 2018-2019-х ограничительные меры вернулись, и все иностранцы стремительно откланялись. Такое развитие событий не стоит сбрасывать со счетов, когда мы обсуждаем чье-либо возвращение в страну, отметил эксперт.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, напротив, не думает, что американские нефтяные компании проявят большую заинтересованность в возвращении в Россию.
— Во-первых, в основном они сегодня сконцентрированы на развитии проектов на территории США. Энергетическая политика Дональда Трампа, проводимая под лозунгом «Бури, детка, бури!», открывает для них большие возможности по увеличению добычи на сланцевых месторождениях и морских акваториях страны, — пояснил эксперт.
Во-вторых, на данный момент рост добычи в России искусственно сдерживается в связи с участием страны в сделке ОПЕК+. То есть приходиться снижать добычу даже на уже действующих проектах и нет необходимости при участии американских компаний затевать разработку каких-либо новых месторождений, добавил он.
— Вместе с тем можно было бы ожидать возвращения в Россию «большой четверки» американских нефтесервисных гигантов. Хотя в отечественной нефтегазовой отрасли ведется активное импортозамещение, сохраняется спрос на высокотехнологичные операции, которые осуществляли на нашем рынке иностранные «сервисники», — отметил эксперт.
Если в 2014 году доля критически важного зарубежного оборудования в нефтегазовом комплексе составляла 80%, то после 2025-го доля критически важного уже российского оборудования может возрасти до 80%, считает гендиректор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» (НААНС-МЕДИА) Тамара Сафонова.
По ее словам, российские компании адаптировались к санкционному давлению, но возвращение на наш рынок американских компаний скорее может вписываться во всеобъемлющий пакет экономического взаимодействия в рамках прорабатываемых мирных инициатив.