Красиво зашли: какие компании помимо Ariston могут вернуться в РФ

Вслед за Ariston в Россию могут вернуться и другие иностранные организации . Как заявили «Известиям» эксперты, прежде всего речь может идти об американском бизнесе и таких брендах как Apple, Microsoft, HP, а также нефтяных компаниях . Также это могут быть представители фирм, которые передали свои активы во временное управление государству, сохранив для себя возможность возращения . Российские власти уже заявили о готовности к такому сценарию. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме 26 марта, назвал два главных условия для возобновления работы в России иностранного бизнеса: прежде всего, вернуться смогут компании, ушедшие под давлением своих правительства, а также те, кто продолжал деятельность через свои дочерние предприятия и ответственно отнесся к трудовым коллективам .

Почему Ariston решила вернуться в Россию

Итальянская компания Ariston объявила о возвращении в Россию. Она возобновила операционный контроль над своим российским подразделением после вчерашнего решения президента России Владимира Путина отменить в отношении нее временное внешнее управление . Об этом она сообщила на своем официальном сайте.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и менеджера нашей российской дочерней компании. Мы считаем, что это отражает высокую оценку десятилетий добросовестных инвестиций и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании », — приводятся в сообщении слова исполнительного председателя Ariston Group Паоло Мерлони.

По его словам, компания возобновит работу с российским подразделением, однако продолжит соблюдать санкции, которые объявлены в отношении России . Кроме того, Паоло Мерлони отметил, что это событие потребует от совета директоров Ariston Group пересмотра своего предыдущего решения от августа 2024 года о деконсолидации «Аристон Термо Русь» и учете связанных с этим убытков .

Справка «Известий» Российский филиал компании «Аристон Термо Русь» (до 2009 года «Мерлони Термосанитари Русь») был создан в 2002-м в производственной зоне Всеволожска Ленинградской области. Бенефициарным владельцем является Паоло Мерлони. Российская компания занимается производством бытовых электрических приборов и реализацией приобретенных бытовых электрических и газовых приборов. В 2024 году Владимир Путин подписал указ, согласно которому ее активы были переданы в управление компании группы «Газпром» — АО «Газпром бытовые системы».

Буквально накануне решения Владимира Путина о возвращении активов Ariston глава кабмина Михаил Мишустин, выступая 26 марта с отчетом в Госдуме, заявил, что западные компании могут вернуться в Россию при выполнении ряда условий. При этом решение по каждой из них будет принимать «специальная комиссия» . По его словам, прежде всего, правительство будет рассматривать бизнес, который не заявлял об уходе из России и продолжал деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнесясь к трудовым коллективам .

Кроме того, возобновить работу смогут зарубежные компании, ушедшие «под давлением правительств», но сохранившие «рабочие места, контакты, технологии» и возможность за собой вернуться . Также премьер-министр отметил, что будет приветствоваться возвращение компаний, обладающих уникальными компетенциями, но с соблюдением требований по локализации и инвестициям .

13 марта о том, что Россия ведет переговоры по возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок, заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что обсуждения ведутся «в закрытом пока режиме» и по инициативе «некоторых наших партнеров» . Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко накануне встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Он подчеркнул, что Россия «не закрывалась ни от кого и никого не выгоняла». «Тем, кто хочет вернуться, мы говорим "добро пожаловать", welcome в любую секунду», — отметил Владимир Путин.

А 18 марта глава государства распорядился разработать порядок возвращения зарубежных компаний на российский рынок . Он отметил, что некоторые из них продали бизнес с дисконтом, но при возвращении не должны выкупить его обратно по такой же небольшой стоимости .

«Известия» направили запросы в правительство и Минпромторг с просьбой пояснить, на каких условиях в Россию вернулась Ariston, а также ожидают ли они возвращения других организаций. Кроме того, «Известия» адресовали вопросы итальянской компании.

Какие еще компании и когда могут вернуться в Россию

По разным экспертным оценкам, с 2022 года, с начала введения санкции из России ушло около 60% иностранных компаний . Больше всего из Финляндии, Норвегии, Исландии, США, Великобритании, Германии, меньше — из Бельгии, Италии и Швейцарии.

При этом активы некоторых оставшихся компаний, продолжающих работать на российском рынке, были переданы во временное государственное управление . Так, в прошлом году МИД России сообщал, что речь идет о 10 таких организациях. Именно они, как считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, могут первыми вернуться к управлению своими активами в России, как это сделала компания Ariston .

— Если эта компания приняла решение, значит ей это выгодно, несмотря на те потери, которые она понесла от ухода . Допускаю, что так могут поступить и другие, но России нужно сейчас создать благоприятную среду. Ч то касается заявления Ariston о соблюдении санкций, то и сейчас мы видим товары многих ушедших иностранных фирм, которые спокойно продаются в России. То есть формально они за санкции, но прибыль терять не хотят , — пояснил эксперт.

При этом он напомнил, что Китай санкции России не объявлял, но многие его банки прекратили принимать платежи из РФ .

Очевидно, интереснее всего вернуться в РФ производителям электроники, которая не изготавливается в нашей стране, — например, смартфонов , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Для крупных международных брендов тут практически нет конкурентов — так называемые российские смартфоны в массе своей выпускаются в КНР, добавил он.

— Можно предположить в свете последних глобальных геополитических изменений, что скорее вернутся компании из США, чем из Европы, — например, Apple, Microsoft, HP , — полагает эксперт.



Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в РФ могут возобновить работу производители из недружественных стран Азии — обсуждение этого вопроса идет полным ходом. Возвращение европейских компаний в ближайшей перспективе он назвал маловероятным.

Возобновят ли американские нефтяники работу на российском рынке

Американским нефтяным компаниям было бы интересно вновь войти в добычу энергоресурсов, так как у России огромные запасы газа и нефти , заявил «Известиям» директор института национальной энергетики Сергей Правосудов.

— Но нужно понимать, что для компаний из США российские недра — одни из многих в мире. Это будет выгодно только в случае снятия санкций и возвращения на рынки союзников США , — отметил эксперт.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтяные компании вели успешный бизнес в России. По его мнению, в будущем они возобновят работу на российском рынке .

— Эта благостная картина по возобновлению работы американских компаний омрачается двумя фактами. Первый — до снятия санкций возвращение иностранных игроков в Россию будет выглядеть, мягко говоря, неуместным. Притом санкции должны снять не только США, но и Европейский союз , — заявил «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, также есть негативный опыт Ирана. После снятия части санкций в 2016 году в эту страну пришли крупные зарубежные игроки, но в 2018-2019-х ограничительные меры вернулись, и все иностранцы стремительно откланялись. Такое развитие событий не стоит сбрасывать со счетов, когда мы обсуждаем чье-либо возвращение в страну , отметил эксперт.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, напротив, не думает, что американские нефтяные компании проявят большую заинтересованность в возвращении в Россию .

— Во-первых, в основном они сегодня сконцентрированы на развитии проектов на территории США . Энергетическая политика Дональда Трампа, проводимая под лозунгом «Бури, детка, бури!», открывает для них большие возможности по увеличению добычи на сланцевых месторождениях и морских акваториях страны , — пояснил эксперт.

Во-вторых, на данный момент рост добычи в России искусственно сдерживается в связи с участием страны в сделке ОПЕК+ . То есть приходиться снижать добычу даже на уже действующих проектах и нет необходимости при участии американских компаний затевать разработку каких-либо новых месторождений , добавил он.

— Вместе с тем можно было бы ожидать возвращения в Россию «большой четверки» американских нефтесервисных гигантов. Хотя в отечественной нефтегазовой отрасли ведется активное импортозамещение, сохраняется спрос на высокотехнологичные операции, которые осуществляли на нашем рынке иностранные «сервисники» , — отметил эксперт.

Если в 2014 году доля критически важного зарубежного оборудования в нефтегазовом комплексе составляла 80%, то после 2025-го доля критически важного уже российского оборудования может возрасти до 80%, считает гендиректор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» (НААНС-МЕДИА) Тамара Сафонова.