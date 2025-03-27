Трамп заявил о возобновлении работы угольных шахт в США

Вашингтон возобновляет работу угольных шахт для наращивания производства энергии в стране. Об этом 27 марта заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы снова запускаем угольные шахты. Это будет чистый, красивый уголь», — отметил он во время выступления в Белом доме.

По его словам, современные технологии помогают сокращать загрязнение при колоссальной мощности производства. Трамп добавил, что министерства энергетики и внутренних дел США работают над расширением добычи энергоресурсов.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что уголь является «мощнейшим источником энергии» для Соединенных Штатов.

Трамп 18 марта уполномочил свою администрацию начать производство электроэнергии с использованием «чистого угля». Он добавил, что по вине экоактивистов другие страны получили большое экономическое преимущество над США.