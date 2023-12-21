Даешь угля: миру предрекли рекордный спрос на самое «грязное» топливо

Мировой спрос на уголь в мире по итогам года достигнет максимума — 8,5 млрд т. А в последующие три — львиную долю ископаемого топлива будет забирать Азия. Россия готова: уже в разы нарастила поставки в крупнейшие азиатские экономики. Европа от российского угля отказалась, но в разгар энергокризиса ей пришлось спешно расконсервировать закрытые было ТЭЦ. Почему мировой спрос на уголь будет расти и хватит ли его Европе, которой пришлось внезапно вернуться к самому «грязному» источнику электроэнергии, выясняли «Известия».

Рекордный спрос

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на уголь вырастет на 1,4% в 2023 году и достигнет нового максимума в 8,5 млрд т. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе Coal 2023.

Как указывают аналитики агентства, глобальный спрос на уголь продолжит двигаться на восток — Китай, Индия и страны АСЕАН, вместе взятые, будут потреблять три четверти мирового спроса. Основной объем угля «поглотят» две крупнейшие азиатские экономики — Индия и Китай — из-за роста спроса на электроэнергию и слабого внутреннего производства.

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«В абсолютном выражении спрос на уголь в 2023 году, по оценкам, больше всего вырастет в Китае (рост на 220 млн т, или 4,9%), за ним следуют Индия (рост на 98 млн т, или 8%) и Индонезия (рост на 23 млн т, или 11%)», — уточняется в докладе МЭА.

Начали «копать»

Как прогнозируют в МЭА, наибольшее снижение спроса на уголь ожидается как раз в Европейском союзе (на 107 млн ​​т, или 23%) и США (на 95 млн т, или 21%), что обусловлено главным образом электроэнергетическим сектором, а также слабой промышленной активностью.

Впрочем, в разгар энергокризиса на фоне сокращения поставок газа и его дороговизны Европе пришлось даже увеличивать его потребление. Еще в середине 2022-го в ЕС вспомнили про самое «грязное» ископаемое топливо и начали снова запускать давно закрытые шахты и электростанции.

Жесткая климатическая политика отошла на второй план. И Европа, и США начали активно наращивать краткосрочные закупки угля, чтобы обеспечить себя электроэнергией.

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Этой зимой одна только Германия вернет в строй три законсервированные угольные станции, принадлежащие компаниям RWE AG и LEAG. Причины те же — сэкономить газ и предотвратить дефицит электричества и тепла в предстоящем отопительном сезоне. Угольную ТЭЦ, закрытую еще в 2020 году, перезапустила и Австрия.

— На данный момент из стран ЕС Польша является одним из основных добытчиков (до 96% всего угля в ЕС) и потребителем угля — до 70% энергии вырабатывается на нем, — уточняет Мария Гирич, эксперт центра Россия-ОЭСР РАНХиГС.

Временные меры

Экономисты считают, что «угольные» меры в ЕС скорее временные (например, в Германии некоторые станции запускаются только в зимнее время — с октября по март) и общую тенденцию перехода на альтернативные энергоресурсы они не изменят.

Европейское регулирование направлено на временное использование угля (до конца 2024 года), чтобы обеспечить страховку на случай серьезной нехватки газа. По данным Ember Climate, это позволит перевести в резерв 8,2 ГВт угольных электростанций — как каменного угля (6,3 ГВт), так и бурого (1,9 ГВт), указывает Мария Гирич.

Более того, ряд стран ЕС стали больше инвестировать в ВИЭ и энергоэффективность (например, в ЕС в рамках пакета Fit for 55 ставятся задачи по увеличению с 9 до 13% показателя энергоэффективности) и не откладывают планы по полному отказу от угля, добавляет экономист.

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Приходится покупать

При этом, по мнению Ирины Фатьяновой, доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова, политика в области декарбонизации и сворачивания угольной промышленности в ЕС будет скорее носить выборочный характер. Использовать «грязный» уголь в первую очередь придется cтранам с развитой промышленной базой, в противном случае стоимость продукции вырастет на десятки процентов.

От российского ископаемого топлива европейские страны отказались еще в августе 2022-го, а импорт переориентировали на другие страны мира.

— К примеру, Нидерланды нарастили ввоз американского угля почти до 12 млн т (в 2021 году импорт не превышал 8 млн т), Германия удвоила поставки из США вдвое — до 4 млн т. Среди стран, увеличивших поставки угля из США, находится также и Великобритания. Прошлогодний экспорт угля в Европу из ЮАР увеличился в шесть раз. Нарастила поставки и Колумбия, хотя с точки зрения логистики перевозка угля оттуда обходится дороже экспорта из России в несколько раз. Польша, Латвия и Эстония серьезно нарастили импорт угля из Казахстана, — говорит Николай Неплюев, эксперт в нефтегазохимической отрасли.

Приоритет Азии

Другое дело, что, если Европе вдруг потребуется больше угля, для России европейский рынок больше не приоритетен. Поставки уже переориентировали на Азию.

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— Азия, в отличие от Европы, имеет потенциал для увеличения поставок российского угля. Азиатские страны, в отличие от ЕС и США, намерены нарастить потребление угля на внутренних рынках, — отмечает Ирина Фатьянова.

В этом году Россия увеличила поставки угля в Китай в 1,5 раза, в Индию — в пять раз. На них двоих пришлось почти 40% экспортных поставок угольной продукции, адресовано Индии и Китаю. Только за девять месяцев в эти страны экспортировано 21,3 млн и 76,5 млн т угля. В числе других потребителей — Турция, Марокко, Пакистан.

Россия стабильно увеличивает добычу угля на 1–2% ежегодно благодаря внутреннему спросу и переориентации на азиатский рынок, замечает Тимофей Мазарчук, эксперт экономического факультета РУДН.