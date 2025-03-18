Трамп разрешил производство энергии с помощью «чистого угля»

Президент США Дональд Трамп уполномочил свою администрацию начать производство электроэнергии с использованием «чистого угля». Соответствующее заявление он сделал во вторник, 18 марта.

После многих лет нахождения в плену у экологических экстремистов <…> я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии с использованием прекрасного, чистого угля», — написал глава государства в социальной сети Truth Social.

По его словам, по вине экоактивистов другие страны получили большое экономическое преимущество над США.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что полиция в Нью-Йорке арестовала шестерых протестующих экоактивистов в автосалоне Tesla, который принадлежит предпринимателю и главе департамента государственной эффективности (DOGE) США Илону Маску. Протестующие требовали «чистый воздух».