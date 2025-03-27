Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени
Американский лидер Дональд Трамп 26 марта заявил, что США планируют продолжать наносить удары по хуситам йеменского движения «Ансар Аллах» еще долгое время.
«Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. <...> Мы будем продолжать делать это еще долгое время», — сказал он, выступая в Овальном кабинете.
По словам Трампа, хуситы понесли тяжелые потери от американских ударов и теперь «хотят мира».
Трамп заявил 15 марта, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене.