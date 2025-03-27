Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о возможном скором подписании с Украиной соглашения по минералам
Мир
Макрон заявил о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Украине
Политика
Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области
Авто
Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки
Мир
Глава TotalEngines Пуянне посчитал вероятным перезапуск «Северного потока»
Спорт
В Британии допустили возвращение сборных и клубов РФ на мировые турниры по футболу
Мир
В ЮНЕСКО заявили, что следят за случаями гибели журналистов в ЛНР
Мир
Полковник ВВС Франции заявил о превосходстве России в военной технике и стратегии
Мир
Эрдоган заявил о планах Турции разработать в стране ядерный реактор и технопарк
Общество
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве
Мир
Рубио заявил о необходимости переоценки санкций для решения конфликта на Украине
Спорт
«Авангард» стартовал с победы в первом раунде Кубка Гагарина
Мир
Миссия РФ в ООН указала на стремление Киева сорвать любые мирные договоренности
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 
Сюжет:

Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени

0
EN
Фото: Global Look Press/Mohammed Mohammed
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский лидер Дональд Трамп 26 марта заявил, что США планируют продолжать наносить удары по хуситам йеменского движения «Ансар Аллах» еще долгое время.

«Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. <...> Мы будем продолжать делать это еще долгое время», — сказал он, выступая в Овальном кабинете.

По словам Трампа, хуситы понесли тяжелые потери от американских ударов и теперь «хотят мира».

Ударная дипломатия: США давят на Иран через обстрелы хуситов
Как Тегеран реагирует на американские предложения по ядерной программе и что о новом витке эскалации в регионе говорят в Москве

Трамп заявил 15 марта, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025