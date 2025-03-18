Десятки йеменских хуситов погибли при ударах США по территории провинции Ходейда

Десятки йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» погибли при ударах США по территории провинции Ходейда, расположенной на западе Йемена. Об этом 17 марта сообщил Al Hadath.

«По словам хуситов, погибли 53 человека и около 100 получили ранения», — проинформировал подконтрольный мятежному движению портал.

Уточняется, что новые рейды США были направлены против района Аль-Салиф в Ходейде на фабрику хуситов в Салифе.

16 марта пресс-служба министерства здравоохранения Йемена сообщила, что число погибших в результате атаки США возросло до 53 человек, ранения получили 98 человек. Телеканал Al Masirah 16 марта сообщил, что армия США нанесла авиаудар по электростанции в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена. Позднее в этот же день йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что выйдут на новый уровень эскалации, если США продолжат бомбардировки по территории Йемена.