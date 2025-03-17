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Число погибших в результате авиаударов США по Йемену возросло до 53

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Фото: REUTERS/Naif Rahma
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Число погибших в результате атаки США на Йемен возросло до 53 человек. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«Количество мучеников — 53, в том числе пять детей и две женщины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате американских авиаударов ранения получили по меньшей мере 98 человек, среди которых шесть детей и девять женщин.

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Телеканал Al Masirah 16 марта сообщил, что армия США нанесла авиаудар по электростанции в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена. Позднее в этот же день йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что выйдут на новый уровень эскалации, если США продолжат бомбардировки по территории Йемена.

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах», в свою очередь, подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа.

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