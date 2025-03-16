Al Masirah сообщил об авиаударе США по электростанции на севере Йемена
В результате совершенного армией США авиаудара по электростанции, которая находится в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена, в самом городе и близлежащих районах была отключена подача электричества. Об этом 16 марта сообщил телеканал Al Masirah.
«Налет американских агрессоров на городскую электростанцию в Дхаяне привел к отключению электроэнергии в городе и его пригородах», — говорится в сообщении телеканала.
В этот же день сообщалось о том, что число погибших в результате ударов США по Йемену выросло до 13 человек. В результате атаки на город Саада погибли четверо детей и женщин, пострадали не менее 10 человек. Отмечалось, что американские военные начали наносить авиаудары по йеменской провинции Эль-Бейда.
Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным США о начале действий против йеменских хуситов. Он отметил, что решение связано с тем, что хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против американских кораблей и кораблей других стран, а также самолетов и беспилотников. Вскоре центральное командование ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах», в свою очередь, подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа.