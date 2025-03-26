Глава МО Польши исключил приглашение Украины в НАТО в ближайшем будущем
НАТО не решится на приглашение Украины в альянс в ближайшем будущем. Об этом 26 марта заявил журналистам глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Я не думаю, что в прогнозируемом будущем кто-то решится выслать такое приглашение, раз до этого не дошло на саммите в Вашингтоне», — подчеркнул глава ведомства на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в августе прошлого года заявил, что Киев находится «на необратимом пути» вступления. Однако после прихода в Белый дома президента США Дональда Трампа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит в повестке дня.
Позднее, 20 марта, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не хотят видеть в НАТО. Он связал это с тем, что США не поддерживают данную инициативу.