Зеленский признал нежелание НАТО видеть в своем составе Украину

Украину не хотят видеть в НАТО. Об этом 20 марта сообщил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Норвегию.

«К сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить. США, как главный союзник в НАТО, не поддерживают Украину в НАТО. На сегодняшний день это так», — цитирует его издание «Страна.ua».

Помощник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц 16 марта назвал маловероятным членство Украины в НАТО. По его словам, с данной позицией согласна не только американская сторона, но и другие государства — члены альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 14 марта сообщил, что вступление Украины в альянс больше не стоит в повестке дня.