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В Белом доме назвали маловероятным членство Украины в НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Членство Украины в НАТО маловероятно, и с данной позицией согласны не только США, но и другие участники альянса, заявил 16 марта помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Постоянный путь в НАТО или постоянное членство в НАТО для Украины невероятно маловероятно. И это [исходит] не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны ряда других стран», — указал Уолтц в эфире телеканала ABC News.

Также помощник Трампа отметил, что США могут принять меры против России, если она не согласится на предложенный американским лидером режим прекращения огня на Украине. Кроме того, уже известно, что план урегулирования текущего конфликта будет предусматривать какой-то отказ Киева от территорий в обмен на будущие гарантии безопасности, уточнил Уолтц.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 14 марта сообщил, что вступление Украины в Североатлантический альянс больше не стоит в повестке дня. Генсек подтвердил, что Трамп действительно «снял с повестки дня» эту тему. Тогда же Рютте исключил участие НАТО в обеспечении прекращения огня на Украине в случае договора о временном прекращении огня.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина тогда же удивилась словам Рютте о членстве Киева в Североатлантическом альянсе. Она добавила, что вопросы о приеме новых членов в НАТО решают все его участники, отметив, что Киев «де-факто является уже частью трансатлантического пространства безопасности».

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