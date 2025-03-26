Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства. Трансляция
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 26 марта, выступает в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Планируется, что он также ответит на вопросы депутатов, которые оценят работу кабмина за прошедший год. Накануне председатель правительства рассказал, что в ходе отчета речь пойдет о вопросах демографии, поддержке семей с детьми и участников спецоперации. Также будут затронуты темы строительства дорог, развития промышленности и медицины.
Мишустин подчеркнул, что необходимо стремиться к выполнению двух главных целей стратегического развития страны — повышению благополучия граждан и развитию экономики.
В 2024 году отчет продлился 4 часа 55 минут. Всего было направлено 309 письменных вопросов, которые легли в его основу.