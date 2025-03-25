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Правительство представит ежегодный отчет в Госдуме. Что нужно знать

Мишустин перечислил темы ежегодного отчета правительства в Госдуме
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит в Госдуме 26 марта с ежегодным отчетом правительства. Он также ответит на вопросы депутатов, которые оценят работу кабмина за прошедший год. Как проходит это мероприятие и чего ждать от выступления главы правительства — в материале «Известий».

Какие вопросы зададут правительству

• Конституция России с 2008 года определяет, что ежегодно Государственная дума заслушивает отчет правительства о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, которые поставит сама нижняя палата парламента. Вопросы направляют отдельные фракции через комитет Госдумы по контролю в срок, который устанавливает Совет Госдумы.

• Вопросы о деятельности правительства могут также касаться реализации постановлений, принятых при рассмотрении федерального бюджета на очередной финансовый год, и других законопроектов и постановлений Госдумы. Совет нижней палаты утверждает итоговый перечень вопросов и направляет его правительству.

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• Отчет правительства заслушивается в Госдуме в весеннюю сессию, читать доклад должен премьер-министр. Точную дату мероприятия устанавливает Совет Госдумы по согласованию с кабинетом министров. Регламент допускает, что в этот день заседание Госдумы может быть посвящено только обсуждению ежегодного отчета.

• Депутаты вправе задавать свои вопросы премьер-министру и высказывать свое мнение о деятельности правительства. Преимущественное право принадлежит представителям фракций. По итогам отчета Госдума может принять постановление с одобрением или неодобрением работы кабмина.

Каким будет отчет 2025 года

• В 2025 году отчет правительства состоится 26 марта. Его в шестой раз представит глава кабмина Михаил Мишустин. Накануне мероприятия он провел совещание по подготовке доклада и рассказал, что в течение двух недель проводил встречи с представителями всех пяти думских фракций и спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, чтобы обсудить волнующие депутатов вопросы.

• Мишустин отметил, что ежегодный отчет будет посвящен мерам, принятым по решениям и поручениям президента РФ Владимира Путина во многих сферах. Обсуждаться будут вопросы демографии, поддержки семей с детьми и участников СВО, строительства дорог, благоустройства, развития промышленности и медицины. Премьер указал, что важно стремиться к выполнению двух главных целей стратегического развития страны — повышению благополучия граждан и развитию экономики.

Как прошел отчет в прошлом году

• В 2024 году отчет правительства в Госдуме состоялся 3 апреля. Мишустин на протяжении пяти часов рассказывал об итогах работы за прошлый год и отвечал на вопросы депутатов. Всего было направлено 309 письменных вопросов, которые легли в основу отчета. Это был последний отчет правительства в его прежнем составе, с мая к работе приступил новый кабинет министров.

• Центральной темой отчета стало выполнение стратегических задач в условиях адаптации экономики под новые кризисные вызовы. Мишустин заявил, что правительству удалось пройти самый сложный период и сформировать основу для дальнейшего развития экономики. Он отметил, что по итогам 2023 года рост ВВП России составил 3,6%, что превысило показатели многих развитых стран.

• Мишустин назвал инфляцию одним из главных вызовов 2023 года. Благодаря принятым мерам она замедлилась до 7,4% с прежних двухзначных значений 2022 года. Это помогло правительству исполнить социальные обязательства и поддержать экономику и регионы. Мишустин отметил, что индексация пенсий, выплат и пособий опередила инфляцию.

• Выступление премьер-министра было также посвящено развитию здравоохранения, строительству жилья и инфраструктуры, росту агросферы и промышленности, развитию науки и укреплению технологического суверенитета. Мишустин затронул также тему миграции, которая на тот момент стала актуальной в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Зачем нужен отчет правительства

• Правительство и парламент действуют по отношению друг к друг как самостоятельные органы государственной власти, представляющие две разные ее ветви — законодательную и исполнительную. Единственной формой подотчетности правительства является как раз ежегодный отчет председателя правительства. Это мероприятие служит площадкой для парламентского обсуждения и дачи официальной оценки и рекомендаций со стороны главного выборного органа страны.

• У Госдумы есть право признать отчет о работе правительства неудовлетворительным и выразить в дальнейшем недоверие к его деятельности. При этом у парламента нет полномочий давать директивные указания или обязательные поручения правительству по итогам отчета. Госдума лишь оценивает правительство с точки зрения его эффективности и законности. С 2009 года, когда был озвучен первый отчет правительства, Госдума всегда одобряла работу кабмина.

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• Без критики в адрес правительства при этом не обходилось. В 2009 году фракция КПРФ требовала отправить в отставку нескольких министров, в том числе главу Минфина Алексея Кудрина. В 2012-м фракция «Справедливая Россия» покинула зал заседаний в знак протеста против результатов выборов мэра Астрахани. В 2013 году под огонь критики попал министр образования Дмитрий Ливанов. В дальнейшем наиболее острые вопросы парламентариев в основном касались тем миграции, распределения бюджетных средств, налоговой политики, социального обеспечения.

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