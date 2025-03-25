 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Экономика
Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Защита блогера Блиновской обжаловала приговор

С родным кино: в Москве раздались последние аплодисменты Ларисе Голубкиной

Звезду «Гусарской баллады» похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве 25 марта состоялось прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Актриса скончалась 22 марта на 86-м году жизни. На церемонию в храм Святителя Николая на Трех Горах приехали близкие и коллеги актрисы, среди которых были Мария Миронова, Андрей Малахов, Вера Алентова, Екатерина и Александр Стриженовы. Подробнее — в репортаже «Известий».

«Ей всё время было 18»

С самого утра 25 марта у храма Святителя Николая на Трех Горах в Москве было людно — в его стенах в этот день прощались с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Снаружи собралось несколько десятков журналистов, с охапками цветов на церемонию съезжались близкие и друзья актрисы. Одним из первых появился Андрей Малахов с букетом красных гвоздик. Он же в день, когда не стало Ларисы Голубкиной, первый сообщил в своем блоге о случившемся.

Телеведущий, журналист Андрей Малахов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Телеведущий, журналист Андрей Малахов на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина…» — написал 22 марта Андрей Малахов.

Лариса Голубкина — исполнительница роли Шурочки в фильме «Гусарская баллада»

Лариса Голубкина — исполнительница роли Шурочки в фильме «Гусарская баллада»

Фото: Мосфильм

Именно роль корнета Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» 1962 года по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» стала дебютом Голубкиной в кино и принесла ей всесоюзную известность. Телеведущая Алла Довлатова, которая тоже приехала проститься с народной любимицей, вспомнила, что именно в этом фильме впервые увидела Ларису Ивановну, с которой позднее познакомилась лично.

Актриса Алла Довлатова на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Актриса Алла Довлатова на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Она всегда улыбалась, всегда была очень лучезарной, любящей эту жизнь. Такого позитивного человека трудно встретить еще. Впервые я ее увидела в «Гусарской балладе». А познакомились мы, когда она была уже взрослой женщиной, как и я. Я тогда была удивлена, потому что она была точно такой же, как на экране. Кажется, ей всю ее жизнь было 18, — сказала Алла Довлатова.

Болгарии русский талант: скончался народный артист России Бедрос Киркоров
Певец ушел из жизни из-за проблем с сердцем

«Относилась к партнерам требовательно — имела на это право»

Посетила церемонию и заслуженная артистка России Татьяна Константинова. Она выступила режиссером спектакля «Гусарская баллада» в Театре Армии, которому Лариса Голубкина отдала 60 лет.

Мы виделись перед тем, как я начала ставить «Гусарскую балладу». Ей было очень интересно попасть на премьеру, но этого, к сожалению, уже не случилось. Но я ей все рассказывала. Она была на презентации и тогда сказала: «Я жалею только об одном — что я уже такая старая и не могу принять участие в вашем спектакле». Желала добра, удачи. Она была молодцом, она — боец, — поделилась Татьяна Константинова.

Актриса Лариса Голубкина в спектакле «Ма-мурэ» в постановке Бориса Морозова по пьесе Жана Сармана в Центральном академическом театре российской армии

Актриса Лариса Голубкина в спектакле «Ма-Мурэ» в постановке Бориса Морозова по пьесе Жана Сармана в Центральном академическом театре Российской армии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Лариса Голубкина к коллективу Театра Армии присоединилась в 1964 году после окончания ГИТИСа. Коллеги вспоминают, что, несмотря на добрую натуру и бесконфликтный характер, простым человеком в общении она не была: относилась требовательно и к себе, и к окружающим.

Я видела ее год назад. Мы играли «Школу любви» Андрея Житинкина, спектакль «Ма-Мурэ». Было счастьем поработать с Ларисой Ивановной. Потрясающий партнер, артист, у которого есть чему поучиться. Она была гиперпрофессионалом. Любила театр, свою профессию и относилась к партнерам так же, как к себе, — требовательно. Имела на это право. Сейчас таких артистов не делают, — отметила актриса Театра Армии Ксения Таран.

Актеры Анатолий Руденко (Гарольд) и Лариса Голубкина (Мадам Чейзен) во время репетиции спектакля «Школа любви» по пьесе К. Хиггинса в постановке режиссера Андрея Житинкина

Актеры Анатолий Руденко (Гарольд) и Лариса Голубкина (Мадам Чейзен) во время репетиции спектакля «Школа любви» по пьесе К. Хиггинса в постановке режиссера Андрея Житинкина

Фото: ТАСС/Александр Куров

По ее словам, Лариса Голубкина всегда с теплом вспоминала Андрея Миронова, с которым была в браке с 1977 по 1987 год — до тех пор, пока его не стало.

— Она с любовью отзывалась об Андрее Миронове, была верна ему до последних дней жизни — он был в ее сердце, и она очень любила о нем рассказывать, — рассказала Таран.

Храм Софии: как творчество Губайдулиной соединило авангард и религию
Не стало одного из главных отечественных композиторов XX века

«Ощущение, что уходят родители»

Дочь Андрея Миронова, актриса Мария Миронова, появилась на церемонии с букетом желтых роз. С прессой она говорить не стала, но 22 марта, когда не стало Ларисы Голубкиной, она написала в своем канале об удивительном совпадении. Именно в тот момент, когда пришла печальная весть, она с родной дочерью актрисы — тоже Марией — репетировала на сцене Театра Армии.

Актриса Мария Миронова на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Актриса Мария Миронова на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Сегодня одному Богу ведомым, невероятным стечением обстоятельств мы оказались с Марусей Голубкиной на сцене Театра Российской армии. Первый раз в жизни вместе на сцене! На прогоне за час до нашей премьеры «Синей птицы», спектакля, который я задумывала как посвящение нашим родителям, во время чтения главы под названием «Прощание», которая идет под Арию Баха, Маше позвонили, и она ушла со сцены. Я читала ее текст, не понимая где она... Она вернулась и сказала: «Мама умерла», — написала тогда Мария Миронова.

Народная артистка России Вера Алентова на церемонии прощания актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Народная артистка России Вера Алентова на церемонии прощания c актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Среди тех, кто тоже пришел проститься с артисткой, были Вера Алентова, Людмила Максакова. Многие вспоминали об исключительном вкусе, которым обладала Голубкина.

Актриса Людмила Максакова на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме святителя Николая на Трех Горах

Актриса Людмила Максакова на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Лариса Ивановна — эталон женщины с изысканным шармом, обаянием, умом и талантом. Никогда не позволяла себе выглядеть кое-как. Всегда была просто шикарна, — поделилась с «Известиями» помощник режиссера Центрального академического театра Российской армии Лия Шкирматова.

Последний романтик: умер Олег Стриженов
Сын кавалериста влюбился в театр с юных лет

Александр и Екатерина Стриженовы в беседе с журналистами вспоминали о том, как волшебно Голубкина пела романсы во время дружеских посиделок, как тепло когда-то приняла их в свой круг общения.

Это была настоящая семья — сообщество больших артистов, друзей. Там были Ширвиндт, Державин, Людмила Марковна Гурченко, Вера Валентиновна Алентова. И нам с Катей повезло еще молодыми артистами попасть в компанию этих больших звезд. Они нас приняли как своих, как родных. Поэтому есть ощущение, что уходят родители, уходит прекрасное поколение, к которому Лариса Ивановна имеет самое непосредственное отношение, — сказал Александр Стриженов.

Супруги Екатерина и Александр Стриженовы на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Супруги Екатерина и Александр Стриженовы на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Уважением Лариса Голубкина пользовалась не только у коллег по творческому цеху, но и в самых высоких кабинетах. У входа в храм, где проходила церемония, можно было увидеть венки от Союза кинематографистов, министра обороны РФ и Следственного комитета РФ. В последний путь актрису проводили продолжительными аплодисментами под колокольный звон. Далее процессия отправилась на Троекуровское кладбище, где похоронили Ларису Голубкину.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир