С родным кино: в Москве раздались последние аплодисменты Ларисе Голубкиной

В Москве 25 марта состоялось прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Актриса скончалась 22 марта на 86-м году жизни. На церемонию в храм Святителя Николая на Трех Горах приехали близкие и коллеги актрисы , среди которых были Мария Миронова, Андрей Малахов, Вера Алентова, Екатерина и Александр Стриженовы. Подробнее — в репортаже «Известий».

«Ей всё время было 18»

С самого утра 25 марта у храма Святителя Николая на Трех Горах в Москве было людно — в его стенах в этот день прощались с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Снаружи собралось несколько десятков журналистов, с охапками цветов на церемонию съезжались близкие и друзья актрисы. Одним из первых появился Андрей Малахов с букетом красных гвоздик. Он же в день, когда не стало Ларисы Голубкиной, первый сообщил в своем блоге о случившемся.

Телеведущий, журналист Андрей Малахов на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина …» — написал 22 марта Андрей Малахов.

Лариса Голубкина — исполнительница роли Шурочки в фильме «Гусарская баллада» Фото: Мосфильм

Именно роль корнета Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» 1962 года по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» стала дебютом Голубкиной в кино и принесла ей всесоюзную известность. Телеведущая Алла Довлатова, которая тоже приехала проститься с народной любимицей, вспомнила, что именно в этом фильме впервые увидела Ларису Ивановну, с которой позднее познакомилась лично.

Актриса Алла Довлатова на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Она всегда улыбалась, всегда была очень лучезарной, любящей эту жизнь. Такого позитивного человека трудно встретить еще. Впервые я ее увидела в «Гусарской балладе». А познакомились мы, когда она была уже взрослой женщиной, как и я. Я тогда была удивлена, потому что она была точно такой же, как на экране. Кажется, ей всю ее жизнь было 18, — сказала Алла Довлатова.

«Относилась к партнерам требовательно — имела на это право»

Посетила церемонию и заслуженная артистка России Татьяна Константинова. Она выступила режиссером спектакля «Гусарская баллада» в Театре Армии, которому Лариса Голубкина отдала 60 лет.

— Мы виделись перед тем, как я начала ставить «Гусарскую балладу». Ей было очень интересно попасть на премьеру, но этого, к сожалению, уже не случилось. Но я ей все рассказывала. Она была на презентации и тогда сказала: «Я жалею только об одном — что я уже такая старая и не могу принять участие в вашем спектакле». Желала добра, удачи. Она была молодцом, она — боец , — поделилась Татьяна Константинова.

Актриса Лариса Голубкина в спектакле «Ма-Мурэ» в постановке Бориса Морозова по пьесе Жана Сармана в Центральном академическом театре Российской армии Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Лариса Голубкина к коллективу Театра Армии присоединилась в 1964 году после окончания ГИТИСа. Коллеги вспоминают, что, несмотря на добрую натуру и бесконфликтный характер, простым человеком в общении она не была: относилась требовательно и к себе, и к окружающим.

— Я видела ее год назад. Мы играли «Школу любви» Андрея Житинкина, спектакль «Ма-Мурэ». Было счастьем поработать с Ларисой Ивановной. Потрясающий партнер, артист, у которого есть чему поучиться. Она была гиперпрофессионалом. Любила театр, свою профессию и относилась к партнерам так же, как к себе, — требовательно. Имела на это прав о. Сейчас таких артистов не делают, — отметила актриса Театра Армии Ксения Таран.

Актеры Анатолий Руденко (Гарольд) и Лариса Голубкина (Мадам Чейзен) во время репетиции спектакля «Школа любви» по пьесе К. Хиггинса в постановке режиссера Андрея Житинкина Фото: ТАСС/Александр Куров

По ее словам, Лариса Голубкина всегда с теплом вспоминала Андрея Миронова, с которым была в браке с 1977 по 1987 год — до тех пор, пока его не стало.

— Она с любовью отзывалась об Андрее Миронове, была верна ему до последних дней жизни — он был в ее сердце, и она очень любила о нем рассказывать, — рассказала Таран.

«Ощущение, что уходят родители»

Дочь Андрея Миронова, актриса Мария Миронова, появилась на церемонии с букетом желтых роз. С прессой она говорить не стала, но 22 марта, когда не стало Ларисы Голубкиной, она написала в своем канале об удивительном совпадении. Именно в тот момент, когда пришла печальная весть, она с родной дочерью актрисы — тоже Марией — репетировала на сцене Театра Армии.

Актриса Мария Миронова на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Сегодня одному Богу ведомым, невероятным стечением обстоятельств мы оказались с Марусей Голубкиной на сцене Театра Российской армии. Первый раз в жизни вместе на сцене! На прогоне за час до нашей премьеры «Синей птицы», спектакля, который я задумывала как посвящение нашим родителям, во время чтения главы под названием «Прощание», которая идет под Арию Баха, Маше позвонили, и она ушла со сцены. Я читала ее текст, не понимая где она... Она вернулась и сказала: «Мама умерла», — написала тогда Мария Миронова.

Народная артистка России Вера Алентова на церемонии прощания c актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Среди тех, кто тоже пришел проститься с артисткой, были Вера Алентова, Людмила Максакова. Многие вспоминали об исключительном вкусе, которым обладала Голубкина.

Актриса Людмила Максакова на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Лариса Ивановна — эталон женщины с изысканным шармом, обаянием, умом и талантом. Никогда не позволяла себе выглядеть кое-как. Всегда была просто шикарна , — поделилась с «Известиями» помощник режиссера Центрального академического театра Российской армии Лия Шкирматова.

Александр и Екатерина Стриженовы в беседе с журналистами вспоминали о том, как волшебно Голубкина пела романсы во время дружеских посиделок, как тепло когда-то приняла их в свой круг общения.

— Это была настоящая семья — сообщество больших артистов, друзей. Там были Ширвиндт, Державин, Людмила Марковна Гурченко, Вера Валентиновна Алентова. И нам с Катей повезло еще молодыми артистами попасть в компанию этих больших звезд. Они нас приняли как своих, как родных. Поэтому есть ощущение, что уходят родители, уходит прекрасное поколение, к которому Лариса Ивановна имеет самое непосредственное отношение, — сказал Александр Стриженов.

Супруги Екатерина и Александр Стриженовы на церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем