Болгарии русский талант: скончался народный артист России Бедрос Киркоров

18 марта в возрасте 92 лет умер Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, отец Филиппа Киркорова. В последние годы артист тяжело болел. О жизни народного артиста России и НРБ вспоминают «Известия».

Чем болел Бедрос Киркоров

Во вторник, 18 марта, стало известно о смерти эстрадного исполнителя Бедроса Киркорова. Об этом в своих соцсетях сообщил его сын Филипп Киркоров, написав : «Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный Артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!»

По словам директора музыканта Екатерины Успенской, Киркоров умер дома из-за остановки сердца.

«Это произошло дома, в кругу семьи. Остановилось сердце. Смерть произошла не во сне. Филипп сейчас занимается организацией похорон», — заявила в разговоре со СМИ PR-менеджер Киркорова-младшего.

Певцы Филипп Киркоров и Бедрос Киркоров Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В последние годы Бедрос Киркоров нередко жаловался на боли, дважды перенес коронавирус и много времени проводил в больницах. Так, в 2024 году народный артист оказался в реанимации. Тяжелое состояние было вызвано сердечной недостаточностью и ишемической болезнью, которые осложнились отеком легких, скоплением жидкости в них и пневмонией. 1 сентября его экстренно госпитализировали.

Лариса Долина, народная артистка России: Бедрос прожил очень красивую, достойную жизнь и был примером для своего сына. Он был очень хорошим человеком, и очень многое Филипп перенял от него — доброту, какой-то оптимизм жизненный и талант, конечно. Талант у него точно от Бедроса. Пусть земля будет пухом этому замечательному человеку. Мы будем помнить его, а пока помним, он будет для нас живым.

В декабре 2024 года у певца выявили двустороннюю пневмонию и откачали жидкость из легких.

Известно, что певец поддерживал теплые отношения с сыном, а особенно тесно они стали общаться после смерти матери Филиппа, Виктории. Также Бедрос Киркоров души не чаял во внуках — Алле-Виктории и Мартине , которые тоже очень любили своего дедушку и даже могли узнать его «по походке».

Певец Бедрос Киркоров и его внуки Алла-Виктория и Мартин-Кристо перед концертом певца Филиппа Киркорова Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Близкие Киркорова сообщили, что он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве в пятницу, 21 марта.

Ранняя жизнь

Бедрос Киркоров родился 2 марта 1932 года в болгарском городе Варна в семье сапожника Филиппа Крикоряна. Родители будущего артиста сами пели в армянском хоре и часто брали сына с собой. Из-за узнаваемого голоса мальчика прозвали Трубой. Сестра Бедроса Мари Киркорова впоследствии стала оперной певицей, народной артисткой Болгарии.

Бедросу Крикоряну пришлось сменить фамилию на болгарский манер, чтобы поступить в болгарскую школу. Изначально будущий эстрадный певец сделал выбор в сторону призвания отца и окончил училище по специальности «сапожник-модельер». Но и про собственные способности Бедрос не забыл и также прошел музыкальное обучение.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Петь по-настоящему Киркоров-старший стал в военном ансамбле во время службы в армии, а затем устроился в оперный театр Варны. Во время одного из выступлений в Международном доме журналистов талантливого юношу заметил знаменитый композитор Арно Бабаджанян. Именно он пригласил Бедроса Киркорова в СССР, чтобы тот смог получить высшее музыкальное образование.

Карьера и слава Бедроса Киркорова

Уже в 20 лет Бедрос Киркоров стал выступать с эстрадными оркестрами, в том числе с известными коллективами под управлением Юрия Силантьева, Владимира Федосеева, Эдди Рознера, Леонида Утесова. Имя артиста чаще всего связывают именно с оркестром Утесова, который предложил ему исполнять цикл песен о советско-болгарской дружбе. В особенности запомнилась композиция «Алеша» со словами, посвященными памятнику советскому солдату в Пловдиве: «Стоит над горою Алеша — Болгарии русский солдат...».

Певцы Лолита Милявская и Бедрос Киркоров на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии «Звуковая дорожка – 2011» в концертном зале «Космос» Фото: ТАСС/Анна Салынская

На всесоюзной фирме «Мелодия» вышло несколько пластинок артиста, среди которых — «Бескрайность», «Песня солдата» / «Гренада моя». Одной из главных его работ стал долгоиграющий диск из 12 композиций «Поет Бедрос Киркоров», который был выпущен в 1975 году и пользовался успехом у советской и зарубежной публики.

Илья Бачурин, генеральный директор Москонцерта: Бедрос Киркоров не только папа Филиппа Киркорова, он как отец воспринимался очень многими артистами и людьми, кто с ним сталкивался. Тот Филипп, которого мы знаем, отдает людям тепло, искренность, душевную привязанность к своим зрителям, которое ему отдал Бедрос. Каждый, кто с ним общался, чувствовал, что от него исходит свет. И сын передает его, усиливая, преломляя. Весь шоу-бизнес потерял сегодня близкого человека. Его любили. Бедроса Киркорова будут помнить добром очень долго.

Музыкант много выступал на территории СССР, исполняя песни не только на русском, но и на болгарском, грузинском и итальянском языках. Бедрос Киркоров проводил сольные концерты и участвовал в крупных эстрадных программах.

Со сцены артист не уходил до 85 лет и продолжал активно гастролировать по разным городам и странам. На 90-летие его сын Филипп устроил большой сольный концерт в Москве, участие в котором приняли многие звезды отечественной эстрады.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В 2005 году Бедрос Киркоров был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2012-м удостоился звания народного артиста России.

Общественная деятельность

За годы своей жизни Бедрос Киркоров активно занимался не только музыкальной карьерой, но и общественной жизнью. Он провел множество благотворительных концертов, в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны и в честь возведения памятника на Поклонной горе.

Кроме того, именно благодаря певцу был установлен памятник народному герою Болгарии Павлу Калитину в городе Холме в России, а в Болгарии — генералу Федору Ушакову.