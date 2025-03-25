Песков назвал недостаточной мировую реакцию на убийства ВСУ российских журналистов

Москва считает недостаточной реакцию международного сообщества на атаки украинских военных российских журналистов, что непростительно. Об этом 25 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

Так он прокомментировал реакцию мировой общественности в том числе на смерть корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне специальной военной операции (СВО). Пресс-секретарь президента добавил, что российская сторона обращает внимание международных организаций на охоту на российских журналистов постоянно.

«Мы постоянно обращаем внимание мирового сообщества на акты нападения, устрашения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта. И, конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества. Многие просто отказываются от реакции, что, с нашей точки зрения, является непростительным», — отметил он.

Песков также отметил, что гибель Федорчака, оператора «Звезды» Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели, а также ранения корреспондента «Звезды» Никиты Гольдина и корреспондента ТАСС в Суджанском районе Михаила Скуратова являются важной, если не главной темой дня.

«Во-первых, конечно, хочется выразить соболезнование родным и близким тех, кто потерял своих родных в результате этого убийства, и пожелать выздоровления тем, кто ранен, и тем, кто сейчас находится на излечении. Огонь велся прицельный, их специально хотели убить», — заключил он.

О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

В этот же день также в зоне СВО погибли оператор Панов и водитель съемочной группы Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком.