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В Al Mayadeen выразили соболезнования в связи гибелью корреспондента «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Председатель Совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джидду выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Мы глубоко опечалены гибелью журналиста медиагруппы «Известия» Александра Федорчака во время работы на линии фронта в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских сил. <...> Удары по журналистам в очередной раз доказывают, что нацистские силы, где бы они ни находились, пренебрегают международными законами и не уважают правовую, профессиональную и этическую неприкосновенность журналистов», — сказал он.

В свою очередь, коллеги погибшего военного корреспондента рассказали о переживаниях в связи с гибелью журналиста.

Корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов сообщил, что Федорчак оказывал не только журналистскую поддержку, но и закупал для российских бойцов необходимую технику, в том числе за свой счет.

«У нас с Сашей осталось очень много общих друзей на фронте, командиров, бойцов. В том числе от них я знаю, какую помощь оказывал Саша, всё время находясь там, находясь здесь, в Москве. Когда к нему обращались, закупал необходимую технику, в том числе за свой счет, и никогда не оставлял просьб бойцов без внимания. Для него это была не просто работа военного корреспондента, для него это было дело жизни», — отметил Кустов.

Оператор телеканала «Россия 1» Андрей Юрчук отметил талант Федорчака подбадривать коллег в сложных ситуациях.

«С молодецкой удалью взялся щелкать сюжеты, что на наших глазах вырос в федерального военкора. Видно было, что он талантливый парень, вся жизнь у него была впереди. Я с ним проработал месяцев шесть. У него был талант подбадривать коллег в сложных ситуациях, тяжелых условиях, он никогда не отчаивался и дарил свою улыбку», — сказал Юрчук.

Директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. В.И. Вернадского Александр Мащенко назвал Федорчака добрым и открытым парнем.

«Наш университет всегда будет помнить о том, что у нас был такой замечательный студент, выпускник, который вошел в историю и нашего университета, и Крыма, и России», — отметил Мащенко и добавил, что в институте разместят фотографию Федорчака среди выдающихся журналистов.

В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте издания.

Коллеги журналиста принесли алые розы. Рядом выставлена фотография журналиста и шлем, в котором он снимал свои репортажи. Также на рабочем месте Федорчака стоят розы, портрет и микрофон.

Репортаж под обстрелом: военкор «Известий» Александр Федорчак погиб после украинской атаки в ЛНР
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О гибели Федорчака стало известно ранее в этот день. Он работал на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. Свои соболезнования также выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель Александра Федорчака — это новое преступление руководства Украины против свободы слова, оно не будет предано забвению. Шеф-редактор специальных проектов «РИА Новости Крым» Ольга Леонова поделилась, что он был жизнелюбивым и легким человеком, чей талант раскрылся на телевидении.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента «Известий» Федорчака и сообщил, что несколько дней назад в Луганске виделся с журналистом и обсуждал с ним союзную повестку, в рамках которой делегация постоянного комитета Союзного государства побывала на земле Донбасса.

Один из последних сюжетов Федорчака был посвящен поездке Мезенцева на Донбасс в составе делегации Союзного государства. Во время нее госсекретарь передал гуманитарную помощь 12 школам и колледжам, а также выступил с предложением по расширению образовательной программы.

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