Делегация Союзного государства посетила Донбасс с гуманитарной помощью
Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев 21 марта в ходе визита делегации СГ в Донбасс передал гуманитарную помощь 12 школам и колледжам, а также выступил с предложением по расширению образовательной программы.
«Давайте попросим министерство подготовить те методики, когда разговор о темах гражданственности, патриотизма, истории многовековой, о Союзном государстве, о практике отношений, которые определяют национальные лидеры [президент РФ] Владимир Владимирович Путин и [президент Белоруссии] Александр Григорьевич Лукашенко, чтобы он был штатным в программе», — заявил госсекретарь СГ.
Кроме того, Мезенцев подчеркнул, что санкционное давление не сможет заставить Москву и Минск отказаться от поддержи новых российских регионов.
Также в рамках рабочей поездки делегация посетила мемориал «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Там они почтили память героев.
4 февраля бойцы танкового полка Южной группировки войск привезли гуманитарную помощь жителям села Елизаветовка в ДНР. В Минобороны РФ сообщили, что военные регулярно проведывают жителей населенного пункта, обеспечивают их необходимыми продуктами и лекарствами. Они также оказывают помощь при оформлении документов.