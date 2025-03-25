Взрыв газа в многоквартирном доме в Махачкале. Что известно

Взрыв газа произошел утром 25 марта в квартире многоэтажного дома в Махачкале. Спустя некоторое время поступила информация о еще одном хлопке газовоздушной смеси в одноэтажном строении в соседнем районе. В результате инцидента пострадали несколько человек. «Известия» собрали всё, что известно о происшествии.

Что произошло в Махачкале

Первой от хлопка газа загорелась квартира по улице Гапцахской в Ленинском районе. Взрыв произошел около 09:00. В настоящий момент возгорание ликвидировано. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

МЧС опубликовало видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть груду обломков на полу, дыры в стенах и свисающие с потолков провода. Также на видео запечатлена группа спасателей внутри разрушенного помещения.

По словам очевидцев, взрывная волна распространилась на 200 м. В ряде квартир выбило окна. Обломками были повреждены припаркованные возле дома автомобили. Кроме того, частично обрушилась стена здания.

Местный житель поделился с «Известиями», что на протяжении двух дней в районе не было газа из-за отключения. Он предположил, что датчики могли не среагировать на подачу после подключения.

Позднее главный жилищный инспектор Республики Дагестан Сергей Касьянов рассказал, что газовое оборудование в доме не соответствовало требованиям и не было поставлено на учет, хотя коммунальная услуга газоснабжения предоставлялась.

После взрыва в Махачкале был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. По данным городских властей, в общей сложности было повреждено около 1 тыс. квартирных окон.

В 09:49 по системе 112 поступило сообщение об аналогичном инциденте в одноэтажном строении на проспекте Имама Шамиля, 66. Взрыв газовоздушной смеси произошел в магазине сотовой связи, где также начался пожар. На место сразу же выехали специальные службы.

Днем в минэнерго республики сообщили, что возможной причиной ЧП стала утечка газа на подземном газопроводе. При этом, согласно информации ведомства, объект к газовым сетям подключен не был.

Пострадавшие при взрыве газа

В результате взрыва газа на Гапцахской улице пострадали четыре человека. Как сообщили в минздраве региона, ранения получили три женщины и один мужчина. Все они были доставлены в больницы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В мэрии города, в свою очередь, заявили, что дом, где произошел инцидент, еще не был введен в эксплуатацию, поэтому там не должно было быть жителей.

При хлопке газа в салоне связи пострадали четыре человека, их состояние оценивается как тяжелое. По данным пресс-службы регионального минздрава, они получают интенсивную терапию в ведущих республиканских клиниках.

Лечение находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова. По словам начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Рабадана Магомедова, всем пострадавшим будет оказана помощь с расселением и восстановлением жилья.

По факту ЧП начата проверка

Прокуратура Республики Дагестан организовала проверку в связи со взрывом газа в многоквартирном доме. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

На место взрыва также выехали заместитель республиканского прокурора Алексей Родивилов и прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров. Ход проверки поставлен на контроль.

Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по статье об оказании небезопасных услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) по факту взрыва в многоквартирном доме и салоне связи в Махачкале. На данный момент правоохранители проводят сбор доказательств.