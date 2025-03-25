Еще один взрыв газа прогремел в Махачкале
Еще один взрыв газа прогремел в Махачкале, пострадали три человека, сообщил 25 марта источник «Известий».
В 09:49 по системе 112 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в одноэтажном строении. На место сразу же выехали специальные службы.
По информации «Медицины катастроф» Республики Дагестан, у пострадавших выявлены ожоги 2-й и 3-й степеней.
Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Имама Шамиля, 66 в одноэтажном строении магазина сотовой связи.
О первом взрыве ранее в этот день сообщил источник «Известий». По его словам, в результате происшествия пострадали два человека. В пресс-службе мэрии города отметили, что, предварительно, дом еще не был готов к эксплуатации и жильцов там находиться не должно.
Позднее Прокуратура Республики Дагестан начала проверку в связи со взрывом газа. Указывается, что происшествие случилось около 09:00 на улице Гапцахской.