По факту взрыва газа в многоэтажке в Махачкале возбудили уголовное дело
Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по Республике Дагестан 25 марта возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале.
«Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкала СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»)», — указано в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, инцидент произошел на шестом этаже многоквартирного дома по адресу ул. Гапцахская, 14. При взрыве пострадала женщина, она получила тяжелые ожоги и была направлена в республиканскую клиническую больницу.
Сейчас следователи ведут работу по фиксации доказательств по уголовному делу.
Взрыв газа в многоэтажном доме произошел этим утром. В мэрии города заявили, что здание, где случился инцидент, еще не введено в эксплуатацию, поэтому там не должны были находиться жители. Как сообщил главный жилищный инспектор Республики Дагестан Сергей Касьянов, газовое оборудование в доме не соответствовало требованиям и не состояло на учете.
Республиканская прокуратура инициировала проверку по факту происшествия.