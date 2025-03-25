В Махачкале после взрыва газа в доме введен режим ЧС муниципального характера
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера введен в Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом 25 марта сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Рабадан Магомедов.
Также, по его данным, из-за взрыва газа в повреждено около 1 тыс. квартирных окон.
«Взрывом выбиты более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах», — уточнил он на заседании комиссии по ЧС.
Всем пострадавшим будет оказана помощь с расселением и восстановлением жилья, пообещал Магомедов. При этом точное количество пострадавших пока не названо.
Взрыв газа в многоэтажном доме произошел этим утром. В мэрии города заявили, что здание, где случился инцидент, еще не введено в эксплуатацию, поэтому там не должны были находиться жители. Как сообщил главный жилищный инспектор Республики Дагестан Сергей Касьянов, газовое оборудование в доме не соответствовало требованиям и не состояло на учете.
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