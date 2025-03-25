Стало известно о нарушениях в газоснабжении многоквартирного дома в Махачкале
Газовое оборудование в доме в Махачкале, где произошел взрыв, не соответствовало требованиям и не было поставлено на учет. Об этом 25 марта сообщил главный жилищный инспектор Республики Дагестан Сергей Касьянов 25 марта.
«В доме предоставляется коммунальная услуга газоснабжения, однако информация по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования отсутствует», — сказал Касьянов, соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале госжилинспекции Дагестана.
В результате взрыва пострадали два человека. В пресс-службе мэрии города отметили, что, предварительно, дом еще не был готов к эксплуатации и жильцы там находиться не должны.
Позднее прокуратура Республики Дагестан начала проверку в связи со взрывом газа.