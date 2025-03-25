Опубликованы кадры взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале разбившиеся стекла повредили автомобили во дворе. Кадры хлопка 25 марта появились в распоряжении «Известий».
На видео показано, как взрыв выбил окна ряда квартир. В результате стекла и установленные москитные сети повредили припаркованные возле дома автомобили. Хлопок в том числе спровоцировал частичное разрушение стены здания.
По словам очевидцев, взрывная волна распространилась на 200 м.
Местный житель поделился с «Известиями», что на протяжении двух дней в районе не было газа из-за отключения. Он предположил, что соответствующие датчики могли не среагировать на подачу.
Взрыв в многоэтажном доме произошел этим утром. В пресс-службе мэрии города отметили, что, предварительно, дом еще не был готов к эксплуатации и жильцов там находиться не должно. По данным МЧС России, пострадали два человека. Прокуратура Республики Дагестан начала проверку.