Минэнерго Дагестана назвало предварительную причину взрыва в магазине в Махачкале
Предварительной причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале стала утечка газа на подземном газопроводе. Об этом 25 марта сообщило минэнерго Дагестана.
«По предварительной информации, причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале — утечка газа на подземном газопроводе», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на месте происшествия по поручению министра энергетики и тарифов Дагестана Марата Шихалиева находится его первый заместитель Динислам Иманмурзаев. Он изучает обстоятельства произошедшего.
Согласно информации ведомства, объект к газовым сетям подключен не был.
Информация о взрыве в здании магазина сотовой связи на проспекте Имама Шамиля поступила на номер 112 в 09:49. На место происшествия в скором времени выехали экстренные службы. Площадь пожара составила 15 кв. м
По данным МЧС России, в результате происшествия пострадали четыре человека. Их доставили в медицинские учреждения. Согласно предварительной информации, состояние трех пострадавших тяжелое.