В Махачкале в магазине сотовой связи после взрыва газа начался пожар
В здании магазина сотовой связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале начался пожар после взрыва газа. Об этом 25 марта сообщило МЧС России.
«Площадь пожара — 15 квадратов. <...> На месте работают 25 спасателей и семь единиц техники», — указывается в Telegram-канале ведомства.
По данным минздрава Дагестана, в результате взрыва в салоне связи пострадали четыре человека. Глава ведомства взял оказание помощи пострадавшим на личный контроль.
«Все четверо [пострадавших] взрослые (детей нет). По предварительной информации, состояние троих из них тяжелое», — сообщается в Telegram-канале минздрава.
Информация о взрыве поступила на номер 112 в 09:49. На место сразу же выехали экстренные службы.
Ранее в столице Дагестана произошел еще один взрыв газа — в квартире многоэтажного дома. Как сообщало МЧС России, предварительно, в результате инцидента пострадала женщина. В мэрии города в свою очередь заявили, что дом, где произошел взрыв, еще не был введен в эксплуатацию, поэтому там не должно было быть жителей.
Прокуратура Дагестана инициировала проверку по факту происшествия.