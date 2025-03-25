После взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале возбудили уголовное дело
По факту взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 25 марта сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Республике Дагестан.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»)», — говорится в Telegram-канале.
По данным следствия, в помещении произошел взрыв газовоздушной смеси, который повлек возгорание. Причиной инцидента установлена утечка газа из подземного газопровода.
На текущий момент по делу проводятся мероприятия по закреплению доказательств.
Информация о взрыве поступила на номер «112» в 09:49. На место сразу же выехали экстренные службы. После взрыва в здании начался пожар. В минздраве Дагестана сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека.