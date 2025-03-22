Выжившие при теракте в «Крокусе» рассказали, как поменялась их жизнь после трагедии

В годовщину теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадавшие Сергей и Евгений поделились подробностями трагедии, а также о том, как поменялась их жизнь после случившегося. Об этом 22 марта они рассказали «Известиям».

«Мы пришли с небольшим опозданием и оказались в толпе, по которой стреляли. Мы успели забежать за декорацию в фойе, за стеклом которая, в этой части, и ждали, пока всё это пройдет, искали выходы», — отметил Сергей.

Евгений добавил, что нашел выход из зала и вместе с толпой выбежал на улицу, где на своем автомобиле покинул площадку с тремя другими людьми, которых он взял с собой.

«То, что мы увидели, — это возможность теперь больше радоваться, знать, что какие-то проблемы — это просто задачи, — резюмировал Сергей.

По словам Евгения, после теракта «жизнь выросла в цене». Он добавил, что после случившегося он начал изучать проблему терроризма.

«Лично меня это заставило изучить проблему терроризма, меня это заинтересовало, ибо врага надо знать в лицо», — сказал мужчина.

Ранее в этот день открыли мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе». Он расположен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо» и представлен в виде двух стел из черного гранита. На них изображены летящие ввысь журавли. Церемония открытия началась с минуты молчания, а после прошла панихида по погибшим в результате теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что совершившие нападение террористы после преступления должны были пересечь границу России и Украины, приехать в Киев и получить обещанное вознаграждение. В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.