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Кто погиб при теракте в Крокусе 22.03.2024

«Известия» вспоминают погибших в теракте в «Крокусе»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ровно год назад, 22 марта 2024 года, Россию потрясла страшная трагедия. Четверо террористов ворвались в «Крокус Сити Холл» и атаковали пришедших на концерт людей. Жертвами теракта стали 145 человек, еще более 550 получили ранения. В память о погибших «Известия» подготовили спецпроект «На белых крыльях в небо». В годовщину события «Известия» вспоминают хронологию того страшного дня и всех погибших в теракте.

Теракт в «Крокусе» 22 марта 2024 года: хронология событий

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» собрались более 6 тыс. человек. Гости пришли на концерт группы «Пикник».

Первые сообщения о стрельбе появились около восьми вечера. Неизвестные появились на парковке перед комплексом на белом «Рено» и открыли огонь в сторону центрального входа, а затем зашли в здание и в сам концертный зал.

Нападавшие были вооружены автоматами и не прятали лиц, расстреливая всех на своем пути. В концертном зале они разлили горючую смесь и подожгли его. Как станет ясно позже, террористы явно были хорошо подготовлены и знали, куда идти.

Пожарный расчет «Крокус Сити Холла» был на месте теракта с самых первых минут, сотрудники проявили героизм при спасении людей из концертного зала.

Пожарным помогали и охранники концертного зала, они ломали заблокированные зрителями от террористов двери и выводили людей. Сотнями выводили людей гардеробщики и другие сотрудники «Крокуса». Среди помогавших оказались четверо подростков. Позднее президент РФ наградил их медалями «За спасение погибавших».

Москвичи и жители Подмосковья, узнав о трагедии, бросились на помощь пострадавшим: одни бесплатно подвозили людей, другие выстроились в очереди в пункты сдачи крови, третьи раздавали средства первой необходимости.

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Сколько человек погибли в Крокусе

Жертвами теракта в Крокусе стали 145 человек, среди них шесть детей, еще 551 получил ранения. Сиротами после теракта в «Крокусе» остались девять детей из шести семей.

Одноклассницы из столицы Мордовии Саранска 51-летняя Татьяна Пихновская и 52-летняя Ирина Фирсова дружили со школьной скамьи и вместе решили поехать на концерт. Последний звонок и начало стрельбы застали их в туалете. Татьяна успела позвонить мужу.

Погибла в теракте и молодая семья из Кирова, Павел и Ирина Окишевы: супруги давно мечтали побывать на выступлении, а билеты им подарили друзья. Ирина увлекалась фотографией, Павел работал сборщиком мебели, на днях ему должно было исполниться 35 лет. В столицу они приехали отмечать юбилей.

Среди погибших и 42-летняя Екатерина Новоселова, в прошлом мисс Тверь. Женщина была поклонницей группы и недавно переехала в Москву из Хабаровска. У нее остались двое детей и муж.

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Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам назвал произошедшее кровавым и варварским террористическим актом и подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут наказание.

Сегодня по делу арестованы 27 человек, срок ареста четырем исполнителям был в очередной раз продлен до 24 марта.

Что сейчас на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла»

В феврале у здания «Крокус Сити Холла» начали возводить мемориал в память о жертвах теракта. Его планируют открыть в годовщину трагедии, 22 марта, в 12:00 мск.

В результате пожара здание было практически полностью уничтожено огнем. Дискуссия о судьбе строения продолжается. Согласно одному из предложений, концертный зал стоит возродить. Однако опрос общественного мнения показал, что большинство россиян выступает против восстановления «Крокус Сити Холла». На этом месте предлагают построить мемориал, что и было сделано в итоге.

Полный список погибших в «Крокусе»

В память о погибших «Известия» подготовили спецпроект «На белых крыльях в небо» с фотографиями и биографиями. В нем — список из всех 145 фамилий и краткие биографии тех, о ком удалось что-то узнать.

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