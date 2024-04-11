Стало известно о новых фактах героизма при спасении людей из «Крокуса»

Пожарный расчет «Крокус Сити Холла» был на месте теракта с самых первых минут, сотрудники проявили героизм при спасении людей из концертного зала. Об этих эпизодах стало известно 11 апреля.

Расчет под руководством Константина Крупинина при первых выстрелах немедленно оказался на месте ЧП и сразу вызвал подмогу.

«У нас же в первую очередь — это спасение людей. То есть выбирается на любом пожаре решающее направление. Если есть угроза жизни и здоровью, то все силы и средства направляются на спасение людей. Любыми путями», — пояснил он корреспонденту «Известий» Ивану Литомину.

Крупинин добавил, что, согласно правилам, расчет должен быть готов к работе за час до начала любого мероприятия.

Пожарным помогали и охранники концертного зала, они ломали заблокированные зрителями от террористов двери и выводили людей. Сотнями выводили людей гардеробщики и другие сотрудники «Крокуса».

Продюсер Александр Старых рассказал, что сидел в партере и, когда началась стрельба, выбежал из зала через сцену.

«Все работники звали, все кричали, куда выходить, когда мы вот выбегали. Оттуда я слышал крик: «Проходите здесь, выбегайте отсюда». Всё отработано четко, штатно», — поделился он.

Посетитель концерта Зайпулла Магомедов рассказал, что зашел в зал за несколько минут до начала. Он хотел снять видео, но услышал выстрелы, при этом не понял, что происходит теракт, решил, что это пиротехника. Когда зал загорелся, зрители бросились врассыпную, но мужчина не растерялся.

«Догнал мужика с парнем. Взял парня на плечо, потому что бежать под руку вдвоем сильно дольше и тяжелее», — рассказал он журналистам.

Когда лестница осталась позади, мужчина с парнем направились к выходу из здания. В это время раздались выстрелы, люди бросились к выходу.

Магомедов несколько раз возвращался в здание и помогал выйти тем, кто прятался от террористов.

Как рассказала Елена Воробьева, она сквозь едкий дым практически на ощупь нашла первую попавшуюся дверь, внутри помещения их было 10 человек.

Люди заперлись и покинули помещение через окно, спустившись по связанному кабелю.

«И вот мужчина первый спустился. И вот фасадные вот эти стекла, на один выступ, получается. И не хватило до конца. И друг мой нарвал еще кабелей этих, еще связали, он их кинул ему. Мужчина спустился, пошел звать пожарных», — добавила она.

Ранее, 28 марта, двое мужчин награждены медалью «Доблесть и отвага» за оказание помощи людям и их спасение при теракте.

Накануне, 27 марта, прошло награждение подростков, которые спасли людей во время теракта в «Крокусе». Благодарности Александру Журику, Исламу Халилову, Никите Иванову, Артемию Филимонову, Виктории Волчихиной и Елизавете Тереховой вручили депутаты Госдумы.

Ранее, 26 марта, стало известно, что губернатор Брянска Александр Богомаз наградил почетными грамотами бойцов полка «Ахмат-Россия» Минобороны России, которые отличились во время задержания террористов.

Теракт произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.