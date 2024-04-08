Сиротами после теракта в «Крокусе» остались девять детей из шести семей
Сиротами после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» остались девять детей из шести семей. Об этом 8 апреля в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Адресно работаем с пострадавшими семьями. Особое внимание — детям, потерявшим в результате трагедии родителей», — написала она.
Львова-Белова отметила, что сиротами остались девять детей из шести семей. По ее словам, где было необходимо, оказали помощь.
«С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать», — добавила она.
Омбудсмен также сообщила, что пятеро госпитализированных после теракта детей уже выписаны. По ее словам, в больнице остается 12-летний Дмитрий, который находится в реанимации в тяжелом состоянии, но он в сознании и динамика по его выздоровлению является положительной.
Она напомнила, что оперативная группа аппарата омбудсмена продолжает работу с пострадавшими в теракте.
Теракт произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.