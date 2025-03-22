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Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В годовщину теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» открыли мемориал в память о жертвах трагедии. Кадры с места 22 марта публикуют «Известия».

Монумент расположен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо», он представлен в виде двух стел из черного гранита. На них изображены летящие ввысь журавли. Церемония открытия началась с минуты молчания, а после прошла панихида по погибшим в результате теракта.

Открытие мемориала посетило множество людей, в том числе и те, кто пережил трагедию.

Кто погиб при теракте в Крокусе 22.03.2024

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что совершившие нападение террористы после преступления должны были пересечь границу России и Украины, приехать в Киев и получить обещанное вознаграждение. В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.

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