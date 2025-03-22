Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
В годовщину теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» открыли мемориал в память о жертвах трагедии. Кадры с места 22 марта публикуют «Известия».
Монумент расположен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо», он представлен в виде двух стел из черного гранита. На них изображены летящие ввысь журавли. Церемония открытия началась с минуты молчания, а после прошла панихида по погибшим в результате теракта.
Открытие мемориала посетило множество людей, в том числе и те, кто пережил трагедию.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.
В Следственном комитете (СК) России сообщили, что совершившие нападение террористы после преступления должны были пересечь границу России и Украины, приехать в Киев и получить обещанное вознаграждение. В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.