РСА сообщил о подорожании автомобильных запчастей в России

Средние цены на запасные части выросли на 1,2%, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) 19 марта. Их стоимость изменилась с декабря прошлого года, когда организация выпускала прошлую версию справочника запчастей, который используется при расчете ремонта по ОСАГО.

Среди иномарок сильнее всего подорожали запчасти для Porsche (+5,8%), Skoda (+5,7%), Peugeot (+5,3%), Volkswagen (+5,1%), Toyota (+4%), Hyundai (+2,9%), Renault (2,7%) и Audi (+2,2%). При этом запчасти для Kia стали дороже на 0,5%, а по ряду марок зафиксировано снижение цен: Nissan (–1,9%), Mitsubishi (–0,8%), «ВАЗ» (–0,6%).

При этом стоимость запчастей в справочнике, который вступил в силу 19 марта, выросла только на 0,1%. Рынок продолжает тенденцию к стабилизации, хотя колебания по ценам на запчасти к автомобилям различных марок заметно различаются, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев. Расходы поставщиков и продавцов запчастей на российский рынок всё время меняются, что влияет на конечные цены для потребителей, объяснил он.

«Для формирования новой версии справочников были использованы результаты исследования рынка, проведенного в декабре 2024 года и январе 2025 года, когда поставщики продолжили процесс освоения новых каналов поставок, а также наращивания объемов предложений «неоригинальных» запчастей на рынке, имеющих достаточно высокое качество для того, чтобы их можно было использовать при ремонте, что предусмотрено законодательством по ОСАГО», — отметили в РСА.

17 марта в РСА сообщили, что в 2024 году лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО стала Республика Ингушетия с результатом 7,8%. На втором месте расположилась Республика Дагестан с частотой 7,6%, прежде она лидировала в рейтинге два года подряд.