Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
В Дагестане ликвидировано открытое горение очагов природного пожара
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Армия
Минобороны показало кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Происшествия
Количество раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до 11
Мир
СМИ узнали о переговорах Британии и ЕС об ускорении поставок оружия на Украину
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Мир
В КНР поприветствовали диалог Путина и Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Мир
Британский аналитик указал на способность РФ и США закончить конфликт на Украине

РСА сообщил о подорожании автомобильных запчастей в России

РСА: автозапчасти в России подорожали на 1,2%
0
EN
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средние цены на запасные части выросли на 1,2%, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) 19 марта. Их стоимость изменилась с декабря прошлого года, когда организация выпускала прошлую версию справочника запчастей, который используется при расчете ремонта по ОСАГО.

Среди иномарок сильнее всего подорожали запчасти для Porsche (+5,8%), Skoda (+5,7%), Peugeot (+5,3%), Volkswagen (+5,1%), Toyota (+4%), Hyundai (+2,9%), Renault (2,7%) и Audi (+2,2%). При этом запчасти для Kia стали дороже на 0,5%, а по ряду марок зафиксировано снижение цен: Nissan (–1,9%), Mitsubishi (–0,8%), «ВАЗ» (–0,6%).

При этом стоимость запчастей в справочнике, который вступил в силу 19 марта, выросла только на 0,1%. Рынок продолжает тенденцию к стабилизации, хотя колебания по ценам на запчасти к автомобилям различных марок заметно различаются, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев. Расходы поставщиков и продавцов запчастей на российский рынок всё время меняются, что влияет на конечные цены для потребителей, объяснил он.

«Для формирования новой версии справочников были использованы результаты исследования рынка, проведенного в декабре 2024 года и январе 2025 года, когда поставщики продолжили процесс освоения новых каналов поставок, а также наращивания объемов предложений «неоригинальных» запчастей на рынке, имеющих достаточно высокое качество для того, чтобы их можно было использовать при ремонте, что предусмотрено законодательством по ОСАГО», — отметили в РСА.

Помахали крылом: как изменились цены на запчасти за год
У российских марок дорожают только капоты, у иностранных — крылья и двери

17 марта в РСА сообщили, что в 2024 году лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО стала Республика Ингушетия с результатом 7,8%. На втором месте расположилась Республика Дагестан с частотой 7,6%, прежде она лидировала в рейтинге два года подряд.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025