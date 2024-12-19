РСА назвал автомобили, запчасти для которых подорожали сильнее всего

В России вступил в силу новый справочник средней стоимости автомобильных запчастей, который используется при расчете ремонта по ОСАГО. Сильнее всего в нем выросли цены на запчасти для автомобилей ВАЗ и Volkswagen. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков, которое поступило «Известиям» 19 декабря.

В среднем стоимость запчастей в справочнике выросла на 0,5% по сравнению со справочником, действовавшим с 19 сентября 2024 года. Такая динамика говорит о том, что ситуация с запчастями в среднем стабильная, хотя тенденции по ценам на детали для автомобилей различных марок заметно различаются, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Так, сильнее всего подорожали запчасти для ВАЗ (+3,2%), а среди иностранных брендов — на Volkswagen (+2,5%), Renault (+2,1%) и Kia (+1,9%). При этом средние цены на запчасти для Audi снизились на 1,5%, для Mazda и Mitsubishi — примерно на 2,5%.

При формировании прошлого справочника использовались результаты исследования рынка, проведенного в июне-июле 2024 года. В этот период начала обостряться проблема оплаты товаров, поступающих из зарубежных стран, и объем предложения на рынке запчастей начал сокращаться, отметили в РСА. Динамика цен отражает ситуацию поставок и наличия запчастей. На конечные цены влияют изменения расходов поставщиков и продавцов, объяснил Уфимцев.

Накануне директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в 2025 году с российского рынка могут уйти некоторые китайские автомобильные бренды, к примеру Livan, Kaiyi, SWM и Foton.

Также в среду стало известно, что средняя выплата по ОСАГО в ноябре текущего года составила 99,93 тыс. рублей, что на 10,4% больше, чем в прошлом году. Средняя премия в ноябре составила 7539 рублей, что на 4,6% ниже, чем средняя премия в ноябре прошлого года, и на 6,5% меньше, чем в январе 2024-го.