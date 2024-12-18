Дилер назвал автобренды, которые могут уйти из России в 2025 году
В 2025 году с российского рынка могут уйти некоторые китайские автомобильные бренды. Такое мнение выразил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он перечислил эти марки, передает агентство «Автостат» 18 декабря.
«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода — низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности, это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды, — сказал Иванов.
По словам коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, в 2025 году часть китайских марок с минимальной клиентской базой покинет РФ в силу невостребованности, сдерживающим фактором для их развития станет переизбыточность однотипных моделей на рынке.
Как отметил гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский, под давлением текущей ситуации окажутся небольшие игроки с объемами продаж менее 3 тыс. автомобилей в год. Часть брендов будет заморожена либо временно прекратит операционную деятельность в нашей стране.
13 декабря сообщалось, что с января по ноябрь 2024 года в России было реализовано 848 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Это на 80% больше, чем в январе—ноябре 2023-го. Доля легковушек брендов из КНР на российском рынке выросла за год с 50,1 до 58,6%. Самыми популярными марками у россиян стали Haval, Chery, Geely и Changan.