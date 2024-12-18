«Зубило» из Тольятти: Lada-2108 отмечает свое сорокалетие

Сорок лет назад с конвейера автозавода в Тольятти сошла первая серийная «восьмерка», ставшая культовой моделью для автомобилистов СССР и России. Она дала импульс к созданию впоследствии сразу нескольких семейств отечественных автомобилей. Каков был вклад иностранных компаний в процесс создания этой машины и почему на первых порах советские автолюбители относились к ней достаточно осторожно, выясняли «Известия».

Партия сказала...

18 декабря 1984 года с конвейера автозавода в Тольятти сошел первый трехдверный переднеприводный хетчбэк ВАЗ-2108 бежевого цвета. Его сборку поручили лучшим сотрудникам предприятия, а производство было организовано не на основном, а на отдельном тренировочном конвейере автогиганта. Машина получила официальное имя «Спутник». Однако в народе за характерный силуэт дали автомобилю прозвище «зубило».

Фото: АвтоВАЗ

«ВАЗ-2108 не просто новая машина, а первая модель принципиально нового по конструкции семейства автомобилей. Когда в 1978 году было утверждено на него техническое задание, предпочтение было отдано компоновочной схеме с передними ведущими колесамv. Как показали всесторонние испытания и эксплуатация в разных климатических и дорожных условиях, ВАЗ-2108 не только резко отличается по своим потребительским качествам от других распространенных у нас машин. Он не уступает лучшим зарубежным аналогам своего класса. Машина хорошо приспособлена к эксплуатации в нашей стране и в этих условиях, можем смело сказать, превосходит иностранные образцы, — сообщал в декабрьском номере за 1984 год журнал «За рулем».

Фото: АвтоВАЗ

Официально о разработке в СССР принципиально нового легкового автомобиля было заявлено в феврале 1981 года. Выступая на XXVI съезде КПСС, министр автомобильной промышленности Виктор Поляков сообщил, что в XI пятилетке в стране появится переднеприводная модель, которая с точки зрения конструкции и технологии не будет иметь ничего общего с выпускавшимися в то время автомобилями. Поскольку именно Поляков был первым директором Волжского автозавода и занимал этот пост с 1966 по 1975 год, неудивительно, что создание и производство новой модели был поручено тольяттинским инженерам и конструкторам.

«Обещайте, что будет хорошая машина»

Впрочем, работы по разработке будущей «восьмерки» начались задолго до официального объявления планов по созданию новой машины. Например, первый эскиз ВАЗ-2108 датирован еще маем 1977 года, а в конце декабря 1978 года на заводе был собран первый опытный образец.

Не обошлось без участия иностранцев. Над будущей «восьмеркой» трудились специалисты Porsche и UTS (дочерняя компания Fiat): работы велись сразу в Тольятти, Штутгарте и Турине. Причем все наработки, чертежи, проекты оценивались конструкторами и инженерами всех трех этих центров.

Фото: АвтоВАЗ

При этом именно инженеры Porsche курировали разработку ходовой части машины, а испытатели немецкой компании доводили ездовые характеристиками автомобиля. Именно поэтому Lada-2108 занимает почетное место в музее германского производителя спорткаров в Штутгарте.

Чтобы наладить производство машины, СССР пришлось приобрести ряд зарубежных технологий. Так, например, в машине появились немецкая рулевая рейка ZF, английские тормозные механизмы Lucas и шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) Hardy Spicer, итальянские карбюраторы Solex, французские бескамерные шины Michelin. Но большая часть работ всё же производилась отечественными специалистами.

Рождение переднего привода в Тольятти было трудным. Многие узлы и детали, которые сейчас считаются привычными и простыми, 40 лет назад были в диковинку, их производство приходилось начинать с нуля. Например, именно на «восьмерке» впервые в нашей стране были появились «гнутые» опускные стекла дверей: на всех предыдущих моделях машин они были плоскими. Советским производителям автомобильных стекол долгое время не удавалась наладить производство нового вида продукции — стекла предательски трескались.

Фото: АвтоВАЗ

Заводская газета рассказывала, что перед началом работ над новым автомобилем Виктор Поляков заставил главного конструктора ВАЗа Георгия Мирзоева написать расписку.

«Напишите, что берете на себя полную ответственность за то, что это будет качественный и надежный автомобиль», — потребовал министр автомобильной промышленности СССР. Эту расписку Поляков убрал в сейф со словами: «Когда потребуется, достану».

Чудо чудное, диво дивное

Первое время советские автомобилисты отнеслись к вазовской новинке с прохладцей, вспоминает автомобильный историк Евгений Певзнер. Причем дело было вовсе не в цене: в 1986 году «восьмерка» стоила 8,3 тыс. рублей, так же как и «пятерка», ВАЗ-2106 обходился дороже на 700 рублей, а престижный ВАЗ-2107 — на 1,4 тыс. «деревянных». Недоверие было связано с тем, что автолюбителей, привыкшим к заднеприводным «Жигулям», «Москвичам» и «Волгам», пугал и смущал передний привод, поясняет он.

— Водителям приходилось ломать устоявшиеся привычки, приучать себя к совершенно другому поведению машины на дороге. Очень многие просто не понимали, как ехать на «восьмерке» на бездорожье или скользкой дороге. По сути, приходилось заново учиться ездить: даже старт с места и тот нередко вызывал трудности. Из-за особенностей коробки передач задний ход на ВАЗ-2108 включался также, как на привычных машинах первая скорость. В итоге первое время курьезные ДТП, когда на светофоре машина внезапна «тюкалась» задним бампером в стоящую сзади, встречались довольно часто, — рассказал Евгений Певзнер.

Фото: АвтоВАЗ

Настороженность вызывало и огромное количество технических и конструкционных новшеств автомобиля, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Здесь было всё в диковинку: передний привод, передняя подвеска МакФерсон, задняя «балка», поперечное расположение мотора... Автомобилистов, привыкших видеть двигатели с цепным приводом газораспределительного механизма, пугал ремень в приводе ГРМ: такая ответственная деталь, а тут вместо «железки» — резиновый хомут какой-то... Да еще и специального отверстия в бампере под «кривой стартер» нету, — вспоминает главред «За рулем».

Фото: АвтоВАЗ

Тем не менее достаточно быстро автолюбители почувствовали все преимущества новинки. В то время это была одна из самых быстрых и динамичных серийных моделей в СССР, опасения о надежности новых и непривычных узлов и агрегатов отпали. В итоге, если вначале некоторые автомобилисты, которым доставалась открытка, приглашающая в магазин «Автомобили», на которой значился ВАЗ-2108, старались тем или иным способом поменять ее на другую машину, то очень скоро «восьмерка» стала дефицитом.

Крылья и моторы

Наиболее известными двигателями, которыми оснащались «восьмерки», были 1,3-литровый мотор мощностью 64 л.с., а также полуторалитровый 70-сильный агрегат (он появился в 1987 году, одновременно с пятидверным ВАЗ-2109). Однако был еще и 1,1-литровый мотор, выдававший 54 «лошади». Его устанавливали на автомобили, которые шли на экспорт. Поскольку в ряде стран в то время налог на машину определялся исходя из объема двигателя, такие модификации были предпочтительнее в глазах зарубежных потребителей. Иностранные автомобильные журналы хвалили Samara (под таким именем машина шла на экспорт) за доступную цену и живой характер, но ругали за качество пластика. На базе экспортной «восьмерки» некоторые фирмы делали мелкосерийные машины, в том числе кабриолет Natasha.

Фото: АвтоВАЗ

До 1990 года ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 имели так называемое короткое крыло и пластиковую «маску» в передней части машины. Это объяснялось более простым кузовным ремонтом в случае небольшого ДТП, а также лучшей защитой от коррозии — сколы от камней на пластиковой «морде» не приводили к ржавчине. Однако нередко «маска» топорщилась, возникали неровные зазоры межу ней, капотом и крыльями. В 1990 году, когда в Тольятти началось производство седана ВАЗ-21099, «восьмерки» и «девятки» вместе с ним получили новые длинные передние крылья и капот. Странный «клюв» на решетке радиатора ранних машин появился потому, что под ним прятался механизм стеклоочистителей фар.

Шаг в будущее

«Восьмерка» стала тем самым автомобилем, который позволил советскому автопрому совершить серьезный рывок вперед, уйти от устаревших конструкций и технологий, считает Максим Кадаков. Многие решения, которые были применены на ВАЗ-2108, в дальнейшем нашли свое продолжение в «Приорах» и «Калинах», отметил он.

— «Восьмерка» — это, безусловно, культовый автомобиль для нашей страны. Она показала, что СССР может разрабатывать и выпускать современные модели и пользовалась заслуженной любовью у автомобилистов, — заявил он.

Всего с 1984 по 2003 год было выпущено 884 370 автомобилей Lada-2108. Более 215 тыс. из них, по данным аналитического агентства «Автостат», продолжают ездить по дорогам нашей страны.