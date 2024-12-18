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В России выросла средняя выплата по ОСАГО

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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Средняя выплата по ОСАГО в ноябре текущего года составила 99,93 тыс. рублей, что на 10,4% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА), которое поступило «Известиям» 18 декабря.

Средняя премия в ноябре составила 7539 рублей, что на 4,6% ниже, чем средняя премия в ноябре прошлого года и на 6,5% меньше, чем в январе 2024 года.

По словам главы РСА Евгения Уфимцева, рост средней выплаты по-прежнему связан с ситуацией с запчастями, с их логистикой в санкционном режиме и дефицитом по некоторым маркам. Причинами снижения средней премии является высокая конкуренция между страховщиками за безубыточных автовладельцев, которая появилась благодаря индивидуализации тарифов в ОСАГО, отметил он.

Средняя премия по ОСАГО по итогам 11 месяцев 2024 года составила 7644 рубля (- 2,1% год к году). Средняя выплата по итогам 11 месяцев составила почти 99,5 тыс. рублей (+12,4%).

Количество заключенных договоров за этот период составило 40,3 млн штук (+6,4%). Из них 762 тыс. были оформлены на краткосрочные полисы, средняя премия по ним составила 388 рублей. Также с января по ноябрь было продано 27 млн полисов электронного ОСАГО, что на 15% больше, чем годом ранее за тот же период.

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Ранее в этот день сообщалось, что первыми регионами, где запустят проверку ОСАГО с помощью дорожных камер фотовидеофиксации, станут Москва, Свердловская и Волгоградская области. По словам руководителя АО «Национальная страховая информационная система» Николая Галушина, под проверку ОСАГО с камер будут попадать все проезжающие автомобили без исключения. Ранее предполагалось, что проверка наличия или отсутствия полиса будет сопровождать фиксацию какого-либо другого нарушения ПДД.

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