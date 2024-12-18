Названы первые регионы, где запустят проверку ОСАГО с камер

Первыми регионами, где запустят проверку ОСАГО с помощью дорожных камер фотовидеофиксации, станут Москва, Свердловская и Волгоградская области. Об этом рассказал руководитель «Национальной Страховой Информационной Системы» Николай Галушин, сообщает «Журнал Авто.ру» 18 декабря.

По словам Галушина, под проверку ОСАГО с камер будут попадать все проезжающие автомобили без исключения. Ранее предполагалось, что проверка наличия или отсутствия полиса будет сопровождать фиксацию какого-либо другого нарушения ПДД.

Отмечается, что первые штрафы за отсутствие полисов в автоматическом режиме будут выписаны не раньше осени 2026 года. Водителям, которые не имеют ОСАГО, отправят через сервис «Госуслуг» уведомление о необходимости оформить страховку.

12 декабря Госдума приняла законопроект о введении штрафа до 5 тыс. рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков поддержали законопроект, но отметили, что новое наказание будет эффективным только при фиксации нарушения с помощью автоматических камер.

10 декабря сообщалось, что в России начались тестовые проверки наличия действующего полиса ОСАГО через камеры фотовидеофиксации. По словам главы РСА, пока водителей не наказывают штрафами за отсутствие «автогражданки» с проверок по камерам: им решено направлять «письма счастья», так называемые уведомления об отсутствии полиса. В техническом плане для проверки наличия ОСАГО с помощью камер все готово, заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.