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В ГД заявили о падении стены недоверия после разговора Путина и Трампа

Депутат Шеремет: после разговора Путина и Трампа стена недоверия упала
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Состоявшийся обстоятельный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом разрушил стену непонимания и недоверия между двумя великими державами. Об этом 19 марта заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

«Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себя ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что данная беседа лидеров — знак того, что отношения США и России стремятся к более спокойной и доверительной форме существования, уточняет «Газета.Ru». Обе страны намерены решить все проблемы, накопившиеся между ними.

«Мы видим фундаментальный настрой на системную работу», — подчеркнул Шеремет.

Телефонный разговор Путина и Трампа и мировая реакция. Главное

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие. Российский лидер поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.

В этот же день Трамп подчеркнул стремление Москвы и Вашингтона к прекращению конфликта на Украине. Американский лидер охарактеризовал свой разговор с Путиным как замечательный.

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отметил, что Трамп и Путин — два великих лидера, которые объединились ради блага человечества. Он также добавил, что отношения США и России развиваются позитивно.

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