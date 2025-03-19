В ГД заявили о падении стены недоверия после разговора Путина и Трампа
Состоявшийся обстоятельный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом разрушил стену непонимания и недоверия между двумя великими державами. Об этом 19 марта заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
«Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себя ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию», — приводит его слова «РИА Новости».
Он добавил, что данная беседа лидеров — знак того, что отношения США и России стремятся к более спокойной и доверительной форме существования, уточняет «Газета.Ru». Обе страны намерены решить все проблемы, накопившиеся между ними.
«Мы видим фундаментальный настрой на системную работу», — подчеркнул Шеремет.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие. Российский лидер поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.
В этот же день Трамп подчеркнул стремление Москвы и Вашингтона к прекращению конфликта на Украине. Американский лидер охарактеризовал свой разговор с Путиным как замечательный.
Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отметил, что Трамп и Путин — два великих лидера, которые объединились ради блага человечества. Он также добавил, что отношения США и России развиваются позитивно.